Nicolai Boilesen var hudløst ærlig, efter FC København skuffede på ny ude mod Randers FC.

Han og holdkammeraterne er slet og ret dårlige, konkluderede den danske landsholdsspiller.

»Hver gang modstanderen får en chance for tiden, så scorer de. Det er bare sådan, det er. De er kyniske og gode, og vi er dårlige,« sagde Nicolai Boilesen efter 1-2-nederlaget til Canal 9.

»Der er ingen undskyldninger, og der er ikke nogen, der er ingen af os, som stjernespillere for tiden,« fortsatte han.

Boilesen var dybt skuffet efter FCKs nederlag til Randers FC. (Ernst van Norde)

FC København slutter som nummer fire i Superligaens grundspil, og holdet går nu ind i mesterskabsspillet hele ti point efter ærkerivalen Brøndby.

Nicolai Boilesen var ikke specielt positiv med udsigten til det videre forløb i en sæson, der har været utroligt skuffende.

»Jeg er bekymret over hele denne her sæson. Det er alt for meget op og ned. Der var et håb forude før jul, hvor vi spillere godt i fire-fem kampe i træk,« siger forsvarsspilleren og tilføjer:

»Vi skal begynde at vinde fodboldkampe. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvordan situationen ser ud i tabellen. Vi skal se på os selv og vores egen præstation. Jeg er bare super skuffet og røv frustreret lige nu.«