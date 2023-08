Ni og en halv måned ude.

Nicolai Boilesen kunne lørdag eftermiddag igen træde ind på FC Københavns hold efter endnu en overstået korsbåndsskade, da han fik de sidste 10 minutter af nedsablingen af Randers.

FC Københavns profil blev skadet i slutningen af oktober i sidste sæson, da han i en duel på Brøndby Stadion kom helt galt af sted, og han fortæller, at han har overvejet at stoppe med at spille fodbold igen.

»Alle, der har fået to korsbåndsskader og med noget ved siden af også, vil nok sige, at det selvfølgelig er noget, man overvejer og tænker over,« siger Nicolai Boilesen, som i første omgang fik at vide, at skaden slet ikke var så slem.

Men han fik sig en slem overraskelse.

»Det kom jo lidt sjovt ud efter kampen mod Brøndby, at jeg først fik at vide, at jeg kun var ude til efter jul, men så blev jeg tjekket en ekstra gang og blev scannet igen. Jeg havde fået at vide først, at jeg slet ikke skulle opereres, men at jeg bare skulle have en skinne på på grund af mit ledbånd, og så blev jeg så testet igen og fik at vide, at det skulle laves.«

»Og lige pludselig, mens jeg var under narkose, skulle de også tjekke mit korsbånd, og det er først, da jeg vågner fra operationen, at jeg får at vide, at det var det hele, der skulle blive lavet, så det gik lige pludselig fra to til minimum ni måneder. Det var et hårdt slag at få,« lyder det fra den tidligere landsholdsspiller, som også fik en hård medfart på Brøndby Stadion, da den slemme skade ramte ham.

Brøndbys fans har længe set ham som en af de værste profiler hos lokalrivaler, og han fik ikke den bedste behandling af dem.

»Det havde jeg heller ikke forventet af dem. Jeg tror, at jeg bryder bolden og løber med den op, og så kan jeg ikke huske, om det er Cappis, eller hvad det er, han hedder, der løber ved siden af mig. Der falder jeg allerede forover i momentet, da Daniel (Wass, red.) kommer løbende fra siden og rammer mig lige over knæet, som gør, at mit ben kommer rundt om ham, så knæet går i stykker,« siger han og fortsætter om de blågule fans:

»For at være helt ærlig kan jeg ikke huske, hvad de sang, for det eneste, jeg kunne høre, var knæet. Og smerterne, som tog over. Det var først, da jeg kom hjem, at jeg fik tilsendt alt, hvad der blev råbt efter mig. Men det tager jeg stille og roligt, det er en del af fodbold. Men jeg vinder da gerne i Brøndby næste gang,« siger Boilesen i dag med et smil.

Sådan har han langt fra haft i de mange måneder op til denne sommerdag i Parken.

»Jeg har prøvet det før, men denne gang var det slemmere, jeg havde mere ondt, og der var flere dage, hvor jeg ikke syntes, at det gik fremad, og så når man også en alder, hvor man ikke restituerer mere af den grund,« siger han og sætter ord på sit comeback i 4-0-sejren.

»Det var bare skønt at få lov at mærke græsset igen foran alle de fans i Parken. Det er det, jeg har visualiseret for mig selv i ni og en halv måned. Jeg er meget glad og taknemmelig. Jeg har visualiseret det her i de mørkeste stunder, når jeg nogle gange havde lyst til at kaste håndklædet i ringen.«

Det gjorde han ikke, og fredag tog han hjem som fodboldspiller igen.