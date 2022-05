Nicolai Boilesen var tilbage i startopstillingen for FC København i guldbraget mod FC Midtjylland.

Men det havde nær endt helt galt for den ellers velspillende midterforsvarer. For undervejs satte han sin målmand Kamil Grabara på overarbejde med en tilbageaflevering, der nær havde endt i et komisk selvmål.

Derfor måtte han da også stå model til drillerier i omklædningsrummet efter kampen.

»Den farligste mand på banen,« griner Boilesen, da han fortæller om episoden.



»Den dårligste aflevering i min karriere. Det er der ingen tvivl om. Det kunne have blevet den dyreste også. Der må jeg bare rose min målmand, der åbenbart også skal være bange for sine medspillere. Han nægtede at lade sig passere, så det er jeg meget taknemmelig for,« lyder det fra Boilesen, der bar anførerbindet mod Midtjylland.

For Boilesen har måske lidt en pointe. Lige ved og næsten-selvmålet var godt og vel den største chance i opgøret, der forblev målløst.

Dermed er FCK i fuld færd med at kunne sikre sig mesterskabet inden de sidste fire kampe med et forspring på tre point ned til FCM.

Men spillet var ikke guld værd fra gæsterne.

»Vi vil da gerne have lidt mere sprudlende spil og vinde komfortabelt. Det ville da være lækkert, men lige nu det handler det om at få pointene, så er jeg ærgerligt talt lidt ligeglad med, hvordan de kommer i hus,« siger han og tilføjer:



»Vi har indhentet ni point på Midtjylland i det her forår, så helt skidt kan det jo ikke være. Noget kan blive bedre – bestemt,« siger han.

Han giver ikke meget for FCM-træner Bo Henriksens forsøg på at stikke til FCK.

»Jeg kender Bo, og der skal være plads til lidt lir. Han vil lægge et pres. Det der gummiguf, det må han selv stå på mål for,« siger Boilesen.