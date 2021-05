Nicolai Boilesen var næsten allerede træt, inden han overhovedet fik spørgsmålet.

Det nåede ikke engang at blive stillet færdig, før FC København-forsvareren overtog og begyndte at lukke alt ned. Efter derby-sejren på 2-1 over Brøndby orkede han ikke at høre om, at FC København skulle foretrække et midtjysk mesterskab frem for et til Vestegnen.

»Jeg forstår godt, at der er den her rivalisering, og det kan vi sagtens mærke. Det er også fedt at vinde over dem og slå dem. Men for mig handler det om, at vi skal prøve at vinde guld – ikke at prøve at frarøve andre guldet, hvis vi selv bliver nummer tre. Det kan jeg ikke bruge til noget som helst, og så er jeg sådan set ligeglad med, hvem der vinder. Der er kun en ting, der tæller, når man spiller her, og det er at vinde,« siger Boilesen og fortsætter:

»Der har været snak om 'hvad så på onsdag?' og det ene og det andet. Prøv at høre – vi er professionelle fodboldspillere, og desuden ville det også være snyd og uetisk og meget mere end det. Selvfølgelig går vi ud og gør alt for at slå FCM på onsdag. Vinder vi på onsdag, og Brøndby også smider point – nu er de uden Lindstrøm – så kan alting blive rigtig spændende i sidste kamp.«

FC København er med sejren over Brøndby og FC Midtjyllands 1-1-kamp mod Randers tidligere nu henholdsvis tre og fem point efter de to rivaler. Og FC Midtjylland tager altså en tur til netop Parken onsdag, hvor FCK igen kan stikke en kæp i hjulet på en guldkandidat.

Og det bliver i hvert fald ikke FC København, der lægger sig.

»Jeg synes bare, det er useriøst, for at være helt ærlig. Det er uetisk, snyd og direkte imod alt, hvad fodbold står for. Selv hvis vi hverken kunne nå op eller ned, så havde det ikke gjort nogen forskel, og det har det aldrig skullet gøre.«

Tror du ikke, at det mest er fansene, der tænker de her tanker?

»Jeg forstår godt, at hvis man skal vælge mellem pest eller kolera, så har man måske en præference, men i vores tilfælde som professionelle fodboldspillere går vi efter at vinde hver eneste kamp,« siger Boilesen.

Med to point tilbage og svære kampe for alle topholdene er guldmuligheden ikke teoretisk umulig, og Nicolai Boilesen var også godt klar over, at han og holdkammeraterne med en del mirakler pludselig kan stå på toppen af Superligaen alligevel, selvom scenariet ikke er det mest realistiske.

»Ja, det kan vi. Alt kan ske. Nu skal vi gå efter at vinde onsdag, og gør vi det, må vi se, hvordan resultaterne ser ud der. Så ved man, at I sidste kamp kan alt ske. Men først må vi selv gøre arbejdet færdigt.«