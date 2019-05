Prikker gerne til sin tidligere klub.

Nicolai Boilesen er ikke en videre populær mand blandt Brøndby-tilhængere, efter han for nogle år siden valgte at skifte til rivalerne fra FCK, selvom han har fået sin fodboldopvækst i Brøndby. Og backen er ikke bange for at komme med en drillende kommentar til sin tidligere klub inden braget i Parken, hvor FCK og Brøndby mødes søndag kl. 16.

»Uanset om Brøndby ligger nummer otte eller to er de kampe, hvor vi mødes, altid specielle. De vil altid gøre alt for at vinde den kamp, for det er årets kamp for dem og for fansene«.

Du siger, at det er årets kamp mod Brøndby, når de spiller mod jer. Er det ikke det for jer?

»For fansene er det jo nok,« siger Nicolai Boilesen.

»Jeg synes bare tit, at de hold vi møder, går ind til kampene mod os, som var det årets kamp for dem. Vi har et andet fokuspunkt. Vi har det ikke sådan, at vi skal slå specifikke hold. Vi har et lidt større billede, det er at vinde det danske mesterskab. Det vil sige, at den vigtigste kamp i år, det er den næste«.

Derfor går han ikke med på præmissen om, at kampe mod Brøndby er sæsonens vigtigste for FCK. Backen vil helst helt undgå at udpege specifikke hold eller kampe, som har været årets vigtigste.

Alligevel vil han gerne erkende, at opgør som det mod Atalanta, der på dramatisk vis sikrede FCK europæisk deltagelse, har være vigtige for sæsonen.

Brøndby IF og FC København mødtes på Brøndby Stadion i Brøndby, søndag den 14. april 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Brøndby IF og FC København mødtes på Brøndby Stadion i Brøndby, søndag den 14. april 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Man kan godt sige, at det var årets kamp for os på det tidspunkt. Fordi det var så vigtigt for klubben at komme i et europæisk gruppespil, det er en del af FCKs dna. Hvis man så skal finde en anden, så har det været den seneste kamp mod FC Midtjylland. Fordi den var om guldet,« fortæller Boilesen.

»Sådan nogle kampe er super fede at spille. Men vi har et større mål, og det er at vinde mesterskabet og pokalerne og komme i europæisk gruppespil. Derfor er det en længere proces for os og ikke bare en kamp, der er årets kamp«.

Historisk set er Brøndby FCKs største rivaler i Danmark, men de senere år har FC Midtjylland været det hold, der har konkurreret mest med FCK om guldet. Det erkender Nicolai Boilesen også, men han er ikke sen til at påpege, at de blågule rivaler ikke nemt bliver slået, bare fordi de ligger længere nede af superligatabellen.

»Man kan ikke bare sige, at vi kører dem over, hvis de har en dårlig sæson, hvor de ligger nummer fem. Sådan fungerer de kampe ikke. Der er en anden tænding og andre ting i spil og på spil. Det gør, at det bliver en anden form for fodbold end i andre kampe,« siger Nicolai Boilesen.