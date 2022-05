Han råbte og skreg. Blev stiktosset og bankede bolden i jorden.

For han vidste godt, den var helt gal.

FCK-stjernen Nicolai Boilesen fik nemlig et gult kort for at trække tiden i slutningen af onsdagens kamp mod Silkeborg IF. Noget, der betyder, at han nu er i karantæne i københavnernes næste kamp mod Randers.

Og derfor var det da også en frustreret Boilesen, der mødte pressen efter kampen.

Her var han på ingen måde enig i det gule kort, som han fik i de døende sekunder af opgøret.

»Jeg synes eddermame, det er hårdt dømt. Jeg har ikke set den igen, men jeg synes godt nok ikke, det er lang tid, jeg holder på bolden,« forklarede han og fortsatte:

»Bolden er drivvåd, og jeg skynder mig at tørre den af, og linjedommeren siger intet til mig. Jeg ved, jeg giver dommeren muligheden, men jeg synes, det er hårdt dømt. Jeg holder den i fem sekunder … Der er lidt manglende forståelse i det øjeblik, synes jeg. Det er jeg sgu ikke enig i.«

Med det gule kort må Nicolai Boilesen se sit hold fra tribunen, når Superligaens førerhold gæster Randers søndag.

»Det er pisseirriterende. Det er jo det, der fylder hos mig, da jeg smækker bolden ned i jorden,« lød det fra FCK-forsvarsspilleren.

FC København vandt onsdag aften med 2-1 over Silkeborg i Parken. Dermed er der pres på FC Midtjylland inden torsdagens opgør mod Brøndby.

Midtjyderne er nemlig i skrivende stund fire point efter FCK – dog med en kamp færre spillet.