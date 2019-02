Kampen om børnespillerne raser i dansk fodbold. Jagten på talent spidser til, og børn helt ned til otte år er en særdeles eftertragtet ‘vare’ for flere af de store Superliga-klubber.

Onsdag kunne B.T. afsløre, at DBU netop nu appelbehandler to sager mod FC Nordsjælland og Brøndby, der er under anklage for at ‘fiske’ børn på helt ned til otte år ved at invitere dem indenfor til træning eller medlemskab. Nu kan B.T. fortælle, at det er FC København, der står bag den klage, som har ført til sagerne mod Brøndby og FCN.

Sagen mod Brøndby har fået den blå-gule legende Kim Vilfort til at vende ryggen til DBUs herreeliteungdomsgruppe, der har førstebehandlet sagerne og derudover har til opgave at følge og sikre talentudviklingsarbejdet på højeste niveau.

FC København har reageret på, at børnespillere fra deres samarbejdsklubber - ifølge klagen - er blevet kontaktet direkte af deres Superliga-konkurrenter. Og det er stik imod DBUs regler.

»Når der er nogle regler i systemet, må vi overholde dem og arbejde efter de regler. Ellers opstår der fuldstændig anarki og ragnarok,« siger FC Københavns talentchef, Sune Smith-Nielsen til B.T.

Men den køber hans modstykke i Brøndby, Kim Vilfort, på ingen måde. Han fastholder, at Brøndby - stik imod anklagen - ikke har forbrudt sig mod reglerne ved at kontakte børn med henblik på et klubskifte til vestegnsklubben.

I stedet mener Vilfort, at FC København har en anden og skjult dagsorden. FCK har i dag 43 samarbejdsklubber, som Superliga-duksen har taget under vingen og hjælper med træning og ekspertise.

Brøndby-legenden mener, at FCKs klage er et forsøg på at ‘stavnsbinde’ børnene, der er helt ned til otte år, og forhindre, at de skifter til københavnernes konkurrerende klubber i stedet for at vedvare med at være en del af FCK-systemet.

»Min fornemmelse er, at det her ikke handler om spillerskifter. Det handler om at få råderet over en gruppe spillere, så andre ikke kan blande sig. Spillere som vel at mærke ikke er i egen klub,« understreger Kim Vilfort.

Selv om DBU fraråder det, må børn i udgangspunktet skifte klub som de vil. Men det er forbudt for andre klubber at kontakte børnespillere under 13 år med henblik på et klubskifte - med mindre klubben først har fået lov af barnets nuværende klub.

Kim Vilfort mener, FC Københavns klage er et forsøg på at forhindre det frie valg hos børnene og deres forældre. Han bedyrer, at mange flere spillere er skiftet fra FC Københavns samarbejdsklubber, end de tre, som løverne har valgt at klage over.

»Har forældrene så egentlig et valg i forhold til, hvor deres søn skal spille? Af de 19 spillere har de kun valgt tre ud. Hvorfor har de ikke taget alle 19 med? Det må man spørge dem om. Jeg tror bare ikke, der er tale om en romantisk bagtanke. Lad os sige det sådan,« lyder det fra Vilfort.

Det ryster de på hovedet af i FC København. Her fastslår Sune Smith-Nielsen, at klagen handler om et brud på reglerne.

»Spillerne må rigtig gerne skifte fodboldklub, hvis de synes, at de har lyst til at skifte fodboldklub. Vi har også spillere, der skifter fra KB og FC København til Brøndby og omvendt. Vi har spillere, der skifter fra vores samarbejdsklubber til Brøndby eller Hvidovre eller FC Nordsjælland. Det er helt fint, at de gør det. Men vi skal være opmærksomme på, om der sker henvendelser direkte til spillere. Der er det sådan, at der sker henvendelser fra eliteklubber direkte til spillernes forældre. Det er imod reglerne, og det er det, sagen handler om,« understreger ‘Løvernes’ talentchef.

Kampen om helt ungt talent mellem de store københavnske Superliga-klubber er både en kamp om børnene og en kamp om territorium.

FC København udvider konstant antallet af samarbejdsklubber og får dermed masser af børn fra det storkøbenhavnske område ind under egen paraply.

Det handler ikke om at binde børnene til FC København i en tidlig alder?

»Nej, det gør det ikke, men selvfølgelig har det koblinger til talentudvikling. For vi er i dansk fodbold afhængige af fødekæden. Og fødekæden i dansk fodbold er alle de spillere, der melder sig ind i en fodboldklub. Der vil vi gerne gå forrest og sige, at vi synes, at der er rigtig mange børn, der lige nu ikke får god nok fodboldtræning. Det vil vi rigtig gerne hjælpe med, at de får. Det er det, vores samarbejdsklubsprojekt handler om. Det er både dem, der er gode, og dem, der er mindre gode, der har krav på god fodboldtræning,« slutter Sune Smith-Nielsen.

Brøndby og FC Nordsjælland fik i første omgang en dom og en bøde, da DBUs herreeliteungdomsgruppe vurderede klagen fra FC København. Nu ligger sagen hos appelinstansen, der forventer en endelig afgørelse i løbet af 14 dage.

