FC Nordsjælland er vidt berømmet som en af landets dygtigste talentudviklere og kendt for at have et af de yngste hold i europæisk fodbold. Nu står flere klubber, der har leveret børnespillere til FCN, frem og fortæller, at en del af Farum-klubbens succes er høstet på baggrund af ulovligt fiskeri af børn ned til ni-års-alderen.

Lokkemidlerne for at få børnene til FC Nordsjælland har i visse tilfælde ikke bare været ord. Superliga-klubben har også givet børnene gaver som slik, rabatkoder til talentcamps, stadionbilletter og sportsudstyr som fodbolde og målmandshandsker.

»Jeg kan godt fortælle dig, hvem der er de værste. Det er FC Nordsjælland. Alle store breddeklubber og os, som er lige under subtoppen, kan uden undtagelse fortælle en, to eller tre grimme oplevelser om FC Nordsjælland.«

»Når vi ser deres Superliga-hold i fjernsynet om søndagen, og man roser det for at være det yngste og være fantastisk, så sidder vi alle sammen og siger, at det er rigtigt nok. Men de glemmer lige at fortælle, hvor mange unge mennesker der er stoppet med at spille fodbold, som er blevet slagtet på vejen og som er kommet til FC Nordsjælland på ukorrekte forudsætninger.«

Hvad er ulovligt fiskeri? DBU’s Holdninger til børne- og ungdomsfodbold er unionens regelsæt og anbefalinger, når det kommer til de yngste fodboldspillere. Heri beskrives blandt andet klubskifter for børne- og ungdomsspillere. Dette er nogle af hovedpunkterne: Klubskifter må ikke finde sted efter forudgående ’fiskeri’ – altså henvendelser direkte fra modtagerklub til barn/forældre – men bør gå via spillerens nuværende klub. Det er DBU’s holdning, at børn sagtens kan udvikle sig i deres lokale klubber og dermed ikke bør søge udfordringer i større klubber før ved overgangen til ungdomsfodbold (U13). Overordnet set bør klubskifter ikke finde sted før ved overgang til ungdomsfodbold (U13). Interesse/henvendelse fra modtagerklub bør altid gå til den afgivende klubs ledelse. I ungdomsrækkerne skal forældrene altid deltage i alle samtaler omkring klubskifte. Klubskifter bør ikke resultere i længere rejsetid end 30 min. hver vej. Kilde: DBU

Ordene kommer fra Pierre Overgaard, der er sportschef i KFUM’s Boldklub Roskilde. Overgaards klub er en af i alt fire klubber, der nu træder frem og fortæller om et systematisk og mangeårigt ulovligt fiskeri efter børn på ned til ni år fra FC Nordsjællands side.

B.T. har talt med 11 klubber i Storkøbenhavn og Nord- og Vestsjælland, der samstemmende fortæller om kontakt til både børn og forældre - stik imod DBUs regelsæt. Enten via sociale medier som Facebook og Instagram eller direkte personlig kontakt.

Syv af klubberne ønsker at være anonyme. Det tal var oprindeligt seks, men efter B.T. onsdag efterlevede FC Nordsjællands ønske om at kende identiteten på de citerede klubber, valgte en af klubberne torsdag aften klokken 22.20 at træde over blandt de anonyme kritikere.

»Vi vil meget gerne lytte til hver eneste af dem. Og er der konkrete ting i dem, som vi skulle og kunne have gjort anderledes, så vil vi være de første til at erkende det. Men foreløbig er det udelukkende præsenteret gennem jeres henvendelse her, og så er det svært at forholde sig konkret til fra vores side. Vi hører meget gerne fra de klubber,« lyder det fra FC Nordsjællands direktør, Søren Kristensen, i et skriftligt svar, hvis fulde ordlyd kan læses her.

FCN-direktør Søren Kristensen sammen med tidligere FCN-spiller Nicolai Baden Frederiksen. Vis mere FCN-direktør Søren Kristensen sammen med tidligere FCN-spiller Nicolai Baden Frederiksen.

Manden bag det ulovlige fiskeri udpeges af samtlige klubber som en ledende medarbejder i FC Nordsjælland, hvis identitet B.T. har valgt ikke at offentliggøre. Medarbejderen er blevet kontaktet både telefonisk og pr. mail for en kommentar til kritikken. Han er ikke vendt tilbage.

I august 2017 blev FC Nordsjællands og den pågældende medarbejders metoder for meget for Boldklubben Søllerød Vedbæk af 2016 (BSV). Klubben sendte et brev stilet direkte til FC Nordsjællands ejer, Tom Vernon, og klubbens daværende A+-træner Kenneth Rasmussen.

»Vi har igennem mange måneder oplevet gentagne henvendelser fra [ham] til vores spillere fra 9-10 års alderen i BSV.«

»Han henvender sig direkte til børnene og giver dem gaver som f.eks. sportsartikler, is og slik,« lyder det i brevet, som B.T. er i besiddelse af.

»Vi tager dybt afstand fra denne adfærd, og vi henvender os til FC Nordsjællands direktion for at sikre, at [han] ikke kommer på vores baner eller tager direkte kontakt til børn og forældre i BSV - uden forudgående officiel henvendelse og accept fra BSV,« hedder det videre.

Brevet er underskrevet af BSV-formand Lars Neumann og næstformand Ole Sorang. Den beskrevne episode, hvor FC Nordsjælland-medarbejderen gav slik, ligger en håndfuld år tilbage til et stævne i Brøndby, men den blev ikke glemt. I august 2017 flød bægeret over hos ledelsen i BSV.

»Det, vi skriver, er ikke et spørgsmål om at stoppe aggressiv adfærd. Det er et spørgsmål om at stoppe en bestemt adfærd, som forældre over for os har påpeget, de har fundet grænseoverskridende. Det var vores forældre og trænere, der bad os gøre noget,« siger Lars Neumann i dag til B.T.

»Vi foretog en henvendelse til FC Nordsjælland baseret på nogle oplevelser, vi havde. Vi konkretiserede dem over for FCN, og min oplevelse er, at de i fornuftigt omfang har rettet sig efter det,« forklarer formanden.

Jeg kan godt fortælle dig, hvem der er de værste. Det er FC Nordsjælland. Pierre Overgaard, sportschef i KFUM's Boldklub Roskilde

Adfærden med at kontakte børn ulovligt ophørte i BSV, efter klubben havde råbt op over for FCN. Men den fortsatte i andre klubber på Sjælland og i Storkøbenhavn, selv om FC Nordsjælland var gjort opmærksom på problemet.

Det bekræfter blandt andre Holbæk Bold- og Idrætsforening, der har til huse knap en times kørsel fra Farum. Holbæk har oplevet det ulovlige fiskeri flere gange. Senest i 2018. I Gentofte-Vangede Idrætsforening er de heller ikke i tvivl.

»Alle har historier om dem, og alle har spillere, der er skiftet på grund af ulovlig kontakt. Det, der er problemet, er, at de også er pissedygtige rent fodboldmæssigt. Du ser ikke en klub, hvor så mange unge får chancen. Det sælger nærmest sig selv,« forklarer formand i GVI, Jesper Sørensen.

Den ulovlige kontakt føres ud i livet både på sociale medier, ‘hjemme’ hos de mindre klubber og til stævner - og er ikke et nyt fænomen. Det samme gælder gaveuddelingen, der ifølge fem klubber også foregår uden for Farum. B.T har kendskab til sager, der ligger fem år tilbage, men metoden er ikke stoppet, selvom både DBU og FC Nordsjælland er blevet kontaktet.

Det er vildt, at man kan have et ry som Danmarks bedste talentklub og samtidig have en mand ansat med det ry. Et ry, alle kender. Jesper Sørensen, formand i GVI

Fem af de klubber, vi har talt med, fortæller, at FC Nordsjælland har tilbudt børn gaver. Er gaver til børn en normal rekrutteringsmetode i FC Nordsjælland?

»Nej. Men det er vigtigt at forstå sammenhængen i hvert enkelt af sådanne tilfælde. Har nogle ungdomsspillere for eksempel deltaget i en fodboldcamp, der ofte ligger samme dag, som Superliga-holdet spiller, og efterfølgende i fanzonen har spurgt efter og fået et par målmandshandsker fra målmanden, så vil vi mene, der ikke er tale om en gave fra vores side,« skriver FCN-direktør Søren Kristensen i sit skriftlige svar.

FC Nordsjælland mener hverken, de er værre eller bedre end andre større klubber, når det kommer til rekruttering af børn. Men den holdning er det langt fra alle, der deler.

»Vi har oplevet noget så grelt som, at en unavngiven FCN-medarbejder - jeg ved godt, hvad han hedder - har stået bag målet til en U12-kamp. Så er drengene altså 11 år. Der har han stået og snakket med målmanden og forklaret ham, hvor dygtig han var, og at han i hvert fald godt kunne klare sig i FC Nordsjælland. Da træneren så får en af forældrene til at bede ham om at gå op på sidelinjen, går han rundt og spørger, hvem drengens forældre er. Der står han højlydt og fortæller drengen, hvor fantastisk han er. Den dreng skiftede til FC Nordsjælland, og den dreng spiller ikke fodbold mere. De historier findes der mange af,« fortæller KFUM-sportschef Pierre Overgaard med henvisning til en episode, som FC Nordsjælland benægter efter at have talt med drengens forældre.

»Det er vildt, at man kan have et ry som Danmarks bedste talentklub og samtidig have en mand ansat med det ry. Et ry, alle kender,« siger Jesper Sørensen fra GVI med adresse til den ledende FCN-medarbejder.

To af klubberne, B.T. har talt med, er tidligere samarbejdsklubber med FC Nordsjælland. De angiver Superliga-klubbens ulovlige fiskeri og arbejdsmetoder som en del af grunden til, at de har stoppet det tætte samarbejde. FCN fiskede groft sagt ulovligt i egen dam. Det fik klubberne til at reagere.

DBU ønsker ikke at kommentere direkte på FC Nordsjællands ulovlige fiskeri og gaver. I stedet opfordrer de til at anmelde, hvis man som klub oplever ulovligt fiskeri. Men det er nemmere sagt end gjort, lyder det.

»Alle siger ‘anmeld det nu - ellers kommer vi det aldrig til livs.’ Det er bare rigtig tungt at gøre, for DBU er en supertanker,« slutter Jesper Sørensen.

Allerede i 2014 landede en sag om fiskeri på DBUs bord, hvorfra den blev oprullet i Politiken. Her fik FCN ‘en næse’ for at forbryde sig mod intentionen og ånden i DBUs regler.

Sidst i februar kunne B.T. afsløre, at DBU netop nu behandler sager mod både FC Nordsjælland og Brøndby om ulovlig fiskeri af børn under 12 år. Ved førsteinstansen blev begge klubber dømt skyldig, men begge har efterfølgende valgt at anke den dom og bødestraf, de hver især har fået. Der forventes en endelig afgørelse i sagen indenfor få dage.

