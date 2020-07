Bo Henriksen og Superliga-klubben AC Horsens har hørt sammen siden 2014, men når den 45-årige managers kontrakt løber ud til næste sommer, er det slut.

Det blev gjort klart tidligere på ugen i en pressemeddelelse fra AC Horsens. Men Bo Henriksen siger til B.T., at han ikke fuldfører sin kontrakt for enhver pris.

»Altså, hvis klubben finder den rigtige afløser, som er klar til at tage over, så kan jeg sagtens tage et skridt ned, hvis det er det, der er bedst for klubben.«

Bo Henriksen overtog tøjlerne i AC Horsens i 2014. Han kom fra en tid i Brønshøj, hvor han havde været både spiller og træner siden 2007.

Den tidligere fodboldspiller ved endnu ikke, hvad fremtiden bringer, men han holder alle sine muligheder åbne på nuværende tidspunkt.

»Jeg har ikke skrevet under på en kontrakt, og jeg kan ikke sige, at jeg skal det eller det med sikkerhed. Min dør er åben for tilbud, men det vigtigste er, at jeg kommer til at lave noget sjovt.«

»Og hvis jeg skal blive i fodboldverdenen, så kan det både være som træner eller sportsdirektør. Det skal bare være noget, som jeg er passioneret omkring, for så bliver jeg den bedste udgave af mig selv.«

Superliga-klubben afsluttede søndag en flot sæson, hvor holdet blandt andet havde en stime på ni kampe i streg uden nederlag i Superligaen.

Den 45-årige fodboldtræner lægger da heller ikke skjul på, at han både er stolt og tilfreds over det, som han har været med til at skabe i Horsens de seneste syv år.

»Jeg har arbejdet med nogle fantastiske og dygtige mennesker de seneste mange år. Og jeg er helt vildt glad for de flotte resultater, vi har lavet i Horsens over den seneste årrække.«

I forbindelse med nyheden om, at Bo Henriksen siger tak for nu til AC Horsens, når kalenderen siger sommeren 2021, fik han rosende ord med på vejen af Kristian Nielsen, der er direktør i klubben.

»Jeg kan kun rose Bo Henriksen for en rigtig flot indsats gennem seks år. Han har været med til at skrive historie i AC Horsens, og han har i den grad været med til at rykke klubben på alle parametre.«