Den højtråbende AC Horsens-træner Bo Henriksen er med sin energiske facon en stor fanfavorit i Superligaen.

Men Bo Henriksens høje røst er ikke lige populær alle steder. Det kunne man se under søndagens tv-optakt til kampen mellem Brøndby og FCK, hvor eksperterne i studiet var ude med riven efter trænerens generelle opførsel.

»Det er usympatisk. Jeg synes, der er en grænse, når man er træner, for, hvor meget man kan tillade sig at råbe,« lød det fra Kenneth Emil Petersen. Se videoen i toppen af artiklen.

Inden da var der vist to klip fra AC Horsens' kampe mod henholdsvis Hobro og Randers. I Hobro-kampen råbte Henriksen, at Hobros forsvarsspiller Simon Jakobsen godt må have bolden – underforstået fordi han var usikker med boldomgangen.

Kenneth Emil Petersen, mens han stadig var aktiv på fodboldbanerne. Her i aktion for OB. Foto: Claus Fisker

Under Randers-kampen blev der igen råbt højt, da Bo Henriksen fortalte sine spillere, at Randers er 'pisse langsomme'.

Søndag var også Stig Tøfting at finde i tv-studiet. Den ellers så robuste tidligere midtbaneterrier har – ligesom Kenneth Emil Petersen – et problem med Bo Henriksens tilråb.

»Det første er vel okay, men det andet er der vel en grænse for, hvordan man burde stå og reagere udenfor. Jeg synes, det er fint, at han råber og skriger, som han har lyst til, og siger, at den ene spiller godt må have den. Men det sidste, synes jeg ikke er okay.«

Bo Henriksen har ikke meget tilovers for eksperternes kritik.

Bo Henriksen har ikke meget tilovers for kritikken fra eksperterne. Foto: Claus Fisker

»Jeg står ved de udtalelser, og det er selvfølgelig en naturlig ting, at jeg skal guide mine spillere til et godt resultat, hvor der bliver sagt nogle ting under kampene. Men lige i de to udtalelser her, som i den grad er ufarlige begge to, bliver jeg på intet tidspunkt personlig,« lyder det fra Bo Henriksen, inden han tilføjer:

»Jeg siger, at de er langsomme, og der er jo tre kategorier, som man kan sætte fodboldspillere i, og det er hurtigt, langsomt eller moderat tempomæssigt. Og det er vel en god information at give mine spillere, hvorvidt modstanderne er det ene eller andet.«

Kritkken fra de to fodboldeksperter er da heller ikke noget, der får AC Horsens-træneren til at ligge søvnløs om natten.

»Det er absolut ikke for at være efter nogen, det er bare for at guide mine egne spillere. Så jeg sover et eller andet sted meget godt om natten, selvom de siger sådan. Men det er jo deres job – de skal jo synes et eller andet,« siger Bo Henriksen.

Bo Henriksen og AC Horsens har allerede sikret sig en ny sæson i Superligaen. Foto: Claus Fisker

Under søndagens optakt var der også utilfredshed fra Kenneth Emil Petersen, der gav udtryk for, at der generelt blev snakket for meget om Bo Henriksen og for lidt om AC Horsens-spillernes præstationer.

Et synspunkt, som vækker undren hos Bo Henriksen.

»Nu er det jo ikke mig, der siger, at de skal snakke med mig hele tiden. At man så skal svines til, fordi de laver deres ting på tv, må de selv ligge og rode med, det kan jeg ikke gøre noget ved. Jeg vil jo hellere stå sammen med mine spillere, men de kalder jo selv efter mig, når der skal laves interview.«

Bo Henriksen og AC Horsens spiller i øjeblikket med i nedrykningsspillets pulje 2. Klubben har dog allerede sikret sig en ny sæson i Superligaen.