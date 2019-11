Brøndby forventer et større underskud end forventet i blodrødt regnskab.

Superligaklubben oplyser torsdag i sit regnskab for tredje kvartal, at man forventer et underskud på 75 til 79 millioner kroner før skat for 2019.

Det er 12 til 16 millioner kroner mere end den seneste udmelding.

Administrerende direktør i Brøndby IF, Ole Palmå, kalder derfor regnskabet for 'utilfredsstillende' og 'frustrerende'.

»Det er frustrerende, at vi kan konstatere, at vi nok engang må justere vores forventninger til hele året. Vi forventer nu, at vi lander i spændet -75 mio. kr. til -79 mio. kr,« siger Ole Palmå i en pressemeddelelse på Brøndbys hjemmeside.

Han uddyber:

»Vi har i 2019 foretaget en del investeringer i faciliteter og vedligehold af Brøndby Stadion og har i den forbindelse netop afsluttet en række byggesager med større omkostninger end forventet.«

»Derudover har vi oplevet øgede omkostninger til vores fodboldrelaterede aktiviteter, og samtidig har vi ikke realiseret transfergevinster i det niveau, vi havde forventet i 2019. Samlet set betyder det, at 2019 bliver et meget utilfredsstillende regnskabsår.«

Ole Palmå sender også en hilsen til klubejer Jan Bech Andersen, som igen i 2019 har postet store millionbeløb i klubben for at få driften til at løbe rundt.

»Vi finansierer vores investeringer i blandt andet stadion og den sportslige sektor samt den dertilhørende mellemfinansiering af driften gennem lån. Vi værdsætter derfor højt, at klubbens hovedaktionær Jan Bech Andersen og bestyrelsesmedlem Torben Bjørn Christensen har tilbudt klubben lånefinansiering til de nødvendige investeringer i klubben,« siger Palmå.

Han siger, at klubben arbejder henimod at have et driftsoverskud og være fri af langsigtet gæld.

En af de positive ting, som Brøndby-bossen fremhæver er, at partnerne og sponsorerne bidrager med en større og større del af omsætningen: 50,8 mio. kroner, hvilket er det bedste resultat siden 2010 - tæt på en fordobling siden 2016, siger Palmå.