Puha, det så ikke godt ud for Clinton Antwi.

Den unge FCN-spiller fik en uheldig medfart i Superliga-opgøret mod AGF søndag.

I løbet af første halvleg kom han efter en duel til skade efter en vanvittig flyvetur gennem luften.

Og han landede på mærkværdig vis i den flisebelagte voldgrav ved AGF's bænk.

Clinton Antwi landede bogstaveligt talt for fødderne af hjemmeholdets reserver. SE SITUATIONEN I TOPPEN AF ARTIKLEN

FCN's lægestab måtte - efter at have tilset ham på sidelinjen - hjælpe ham ud i omklædningsrummet.

Og det var tydeligt at se, at den unge FCN-spiller havde slået sig.

Han fik holdt et håndklæde op til hagen for at stoppe en blødning, mens en person fra FCN's stab holdt om hans nakke.

Han slog nakken og kæben, og han er blevet syet af AGF's læge.

Han ligger også til observation for en mulig hjernerystelse, skriver FC Nordsjælland på Twitter.

»Efter omstændighederne lader det til, han er sluppet billigt,« kan FC Nordsjælland dog også berolige med.