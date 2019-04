Mandag aften fik den unge FCN-keeper Peter Vindahl sin hjemmebanedebut i opgøret mod Brøndby.

Og egentlig startede det godt for Vindahl, der stod en god kamp, men det blev overskygget af en stor fejl i de døende minutter, der kostede FCN sejren.

Den 21-årige 'skurk' snakkede efter kampen med TV3 Sport, hvor han fortalte, at det mest var frustrationen på holdets vegne, der fyldte.

»Jeg er bitter og frustreret på holdets vegne. Havde vi været foran 2-0, havde det ikke kostet så meget, men heldigvis er det sket tidligt i karrieren, så jeg håber, jeg kan lære af det og komme videre,« siger Peter Vindahl, der lod bolden smutte mellem benene i overtiden.

Peter Vindahl Jensen under Superligakampen mellem FC Nordsjælland - Brøndby i Right to Dream Park, mandag den 8. april 2019 Foto: Claus Bech Vis mere Peter Vindahl Jensen under Superligakampen mellem FC Nordsjælland - Brøndby i Right to Dream Park, mandag den 8. april 2019 Foto: Claus Bech

»Jeg har også snakket med min målmandstræner om, at der jo var mange gode aktioner under kampen, så det er vigtigt, hvad man fokuserer på, da det jo kun var en fejl ud af mange.«

Til sidst fortalte han også, at han var tilfreds med præstationen og at han må glemme fejlen, lære af den og komme videre.

FCN bragte sig foran efter allerede 28 sekunder på et godt hug af Andreas Skov Olsen, der er flyvende i øjeblikket. FCN pressede på igennem hele kampen og havde en del chancer - blandt andet flere afslutninger på træværket.

Men så fik Brøndby vist det unge Nordsjælland-hold, at man bliver striffet, hvis man ikke scorer på sine chancer. Og straffet blev de, da Brøndbys Mikael Uhre i tillægstiden scorede til 1-1.

Kampen var blot Peter Vindahls anden i Superligaen, efter han i sidste weekend sammen med FCN holdt nullet i Herning.