Babis Stefanidis kom i 2004 til Brøndby, mens Michael Laudrup var træner, men det blev aldrig den store succes, og efter en enkelt sæson og kun 15 Superliga-kampe i trøjen smuttede den svenske spiller igen.

Nu fortæller han i et interview til expressen om en årsag til det manglende gennembrud. For i den korte periode, han boede i København, udviklede han et spilmisbrug og blev ludoman.

Som han selv siger, startede det hele, da han vandt 120.000 kroner på casino i København.

»Det var utroligt, og jeg tænkte, at jeg kunne vinde endnu flere penge. Jeg spillede min gevinst væk, og efterfølgende forsøgte jeg at vinde det tabte tilbage, men jeg tabte endnu mere. Jeg sad om natten og spillede og drak. Jeg kørte tilmed bil i påvirket tilstand for at hæve penge,« siger Babis Stefanidis og giver grunden til, ar han nu fortæller om sin tid i Danmark:

»Det er ikke min hensigt, at folk skal synes, det er synd for mig. Jeg fortæller dette, for at unge fodboldspillere skal forstå konsekvenserne og ikke lave de samme fejl, som jeg gjorde. Jeg skammer mig over, hvad jeg har gjort, men nu forstår jeg, hvad spilafhængighed er, og at ingen tør tale om det. Pengene er ligegyldige, for jeg har tabt meget mere, når det gælder min familie. Men det drejer sig om nogle millioner, og det betalte jeg prisen for i lang tid efter,« forklarer Stefanidis og fortæller, at han i dag bor i en etværelseslejlighed, som han lejer af sine forældre.

»Hvis jeg ikke havde haft mine forældre, havde jeg levet på gaden,« siger den 37-årige Babis Stefanidis, der har mistet så mange penge, at han har måttet sælge sin vielsesring.

I dag arbejder han deltid i en fritidsklub og er samtidig træner for Marieberg fra den svenske 5. division.