Tre måneder. Det var alt, det unge Brøndby-talent Anis Slimane skulle bruge for at overbevise om sit talent i Brøndby.

I juni hentede Brøndby ham i AB på en fri transfer, og han fik et år til at vise sig frem på klubbens U19-hold.

Nu erfarer B.T., at en kontrakforlængelse på fuldtid er faldet på plads, og den 18-årige offensive midtbanespiller kan samtidig glæde sig over at blive rykket op på førsteholdet.

Beslutningen om, hvorvidt det sker til vinter eller sommer, vil blive truffet her i efteråret.

Carsten V. Jensen har givet Slimane en ny kontrakt. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Carsten V. Jensen har givet Slimane en ny kontrakt. Foto: Liselotte Sabroe

Anis Slimane kom godt nok fra AB, men har også tidligere i karrieren været en del af klubbens ungdomsregi og fik disse ord med sig, da han i sommer rykkede ind i klubbens MasterClass.

»Anis er en dygtig spiller, der både teknisk og fysisk giver ham gode forudsætninger for at spille på midtbanen. Han har udviklet sig meget de seneste år, og nu er det planen, at vi sammen med Anis selv skal prøve at tage det næste skridt i den udvikling og gå efter en plads i Superliga-truppen på sigt,« sagde daværende sportsdirektør Ebbe Sand.

Hans afløser Carsten V. Jensen har altså kunnet lide de præstationer, Anis Slimane har leveret på ganske kort tid og belønnet ham med en ny kontrakt.

Dermed kan Brøndby sætte hak ved endnu et talent, der får chancen på førsteholdet.