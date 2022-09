Lyt til artiklen

Det har været nogle turbulente dage for den unge Superliga-stjerne Nicolai Vallys.

For kort efter at være skiftet til Brøndby på sidstedagen af transfervinduet, blev den 26-årige offensivspiller lagt for had blandt flere af klubbens fans.

Den tidligere Silkeborg-spiller blev nemlig bombarderet med hadefulde beskeder på de sociale medier på grund af hans fortid som fan af rivalerne fra FC København.

Beskeder, som Brøndby med det samme tog kraftigt afstand fra. Og derfor forsøgte klubben da også at beskytte det nye Brøndby-indkøb søndag i Horsens.

Nicolai Vallys fik søndag debut for Brøndby. Foto: Claus Fisker

Her kunne pressen nemlig slet ikke få lov til at tale med ugens helt store hovedperson efter debuten.

I stedet måtte angriberens holdkammerater svare på spørgsmål angående den hårde start i Brøndby.

»Det er rimeligt klart, hvad vi mener om det hele. Der kom også et statement fra klubben. Det er ikke i orden. Vallys er Brøndby-spiller, og han vil gøre alt for den gule trøje. Han skal føle sig velkommen, og jeg er sikker på, at de (fansene, red.) bliver glade for ham,« lød det fra anfører Andreas Maxsø efter kampen i Horsens.

Han blev ikke kaldt hen til fansene og fik en sang, da han varmede op, som I andre fik. Hvad tænker du om det?

»Det lagde jeg ikke mærke til.«

Men hvad tænker du så om det, nu hvor jeg fortæller dig det?

»Det har jeg ikke det store at sige til.«

Det var fredag, at Brøndby meldte ud på klubbens hjemmeside, at den nyankomne spiller var blevet ramt af de voldsomme beskeder.

»Det er simpelthen ud over min fatteevne, at man kan få sig selv til at sende så grænseoverskridende og decideret hadske beskeder til en ny spiller i vores klub og samtidig tro, at man kan kalde sig selv for Brøndby-fan,« lød det fra sportsdirektør Carsten V. Jensen.

Brøndby vandt søndag 2-0 på udebane over Horsens på mål af Simon Hedlund og klubbens andet nyindkøb Ohi Omoijuanfo.