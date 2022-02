Januars transfervindue blev for AGFs vedkommende stille. Meget stille.

Det har resulteret i utilfredshed blandt mange AGF-fans.

Men sportschef i AGF, Stig Inge Bjørnebye, har stor tiltro til den nuværende trup og bekræfter, at et par spillere fortsat kan være fortid i klubben.

Det fortæller han til B.T. Aarhus.

»Transfervinduet var som forventet. Vi havde kontakt til et par folk, som vi kiggede på, men forskellige omstændigheder gjorde, at det ikke blev til noget. Vi hentede mange nye folk i sommer, så vi havde ikke forventet den store aktivitet.«

»Vi har prioriteret at få noget stabilitet ind på holdet, der er i en flot udvikling, og vi arbejder med det, vi har. Det her er et signal til truppen om, at vi tror på deres udvikling, og truppen har et stort potentiale.«

Stig Inge vil dog ikke kommentere på, hvilke positioner på banen man ønskede at forstærke sig på. Han vil heller ikke kommentere på, om der har været dialog omkring AGF og FC Midtjyllands Awer Mabil.

Der har til gengæld været rygter om, at William Eskelinen og Patrick Olsen kunne være fortid i AGF, og sportschefen fortæller, at de to spillere har fået mulighed for at udforske markedet.

»De har begge muligheder, og de har fået et par dages fri til at kigge på de muligheder, og så må vi se, hvad udfaldet bliver.«

Han tilføjer, at det er uvist, om Patrick Olsen skal udlejes eller sælges, men at de selvfølgelig melder noget ud, hvis der kommer nyt.

Bjørnebye forstår godt, at nogle AGF-fans er skuffet, men han slår også fast, at man ikke skal købe bare for at købe.

»Vi havde forventet, at nogle ville være kritiske, og det forstår jeg også godt. Men det er godt med en trup, der har gode relationer. Det er en misforståelse, at man altid skal købe mange spillere. Det handler også om at have en trup der er spillet sammen.«

»Vi er fire point efter Silkeborg, og man skal ikke handle i panik. Jeg tænker langsigtet i forhold til kontinuitet, udvikling og stabilitet.«

En af de helt store spørgsmål for AGF i dette transfervindue har været, om man kunne beholde eller forlænge med profilen Jon Dagur Thorsteinsson. De forhandlinger fortsat i gang.

»Vi følger selvfølgelig den situation. Den er foreløbigt uløst. Den er stadig åben og vedvarende. Vi har et godt samarbejde og Thorsteinsson håndterer situationen meget professionelt.«

AGF er lige nu på træningslejr i Alicante. Første opgave for dem i foråret er 18. februar, når truppen møder Sønderjyske i Haderslev.