Jack Wilshere har været så kendt for at være skadet, at fans fra rivaliserende klubber i England begyndte at kalde ham 'Jack Wheelchair'.

Men englænderens skadeshistorik er ikke noget, der bekymrer sportschef i AGF, Stig Inge Bjørnebye.

Det fortæller han efter pressemødet, hvor Jack Wilshere blev præsenteret som AGF-spiller.

»Det er ikke et sats, at vi har hentet ham. Det er længe siden, han har været skadet, men han kan blive det her, det er klart. Hvis vi skal have skepsis til alt, vi laver, kan vi ikke lavet noget. Der er altid usikkerheder i fodbold.«

»Han er frisk og klar. Alle kender hans skadehistorik også mig. Men vi har dygtige folk. Kevin Diks kom også hertil efter at have meget skadet, men han var nærmest ikke skadet i den tid, han var hos os.«

Det var for mange en stor bombe, da han blev præsenteret i AGF, og mange undrede sig nok også over, at det overhovedet kunne lade sig gøre, men den tanke arbejder Stig Inge Bjørnebye ikke med.

»Det er dumt, hvis jeg tænker, at noget er umuligt. Hvorfor skulle jeg gøre det? Jeg tænker altid modsat. Der har været en god dialog hele vejen, og jeg forstår godt, at det er en transfer, der får en anden type opmærksomhed.«

Ud over at Jack Wilshere skal vise sig frem på fodboldbanen, så får han også stor betydning for specielt de unge på holdet.

»Læring handler om referencer og inspiration. Jeg husker selv, når man flytter til et nyt niveau, tænker man, 'wow, kan man spille fodbold sådan?' De unge ved jo, hvad han har været en del af, og de har en, de kan se op til og lære af. Han er en naturlig mentor for Albert Grønbæk og de andre unge.«

David Nielsen gjorde efter mandagens træning klart, at Wilshere allerede til fredagens kamp mod Vejle er inde i billedet til at få minutter på banen.