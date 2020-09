Det er to år siden. Men skuffelsen sidder der i den grad stadig.

I 2018 håbede Andreas Bjelland, at han skulle med det danske fodboldlandshold til VM i Rusland. Men sådan endte det ikke for forsvarsspilleren.

»Det er nok den største nedtur i min karriere. Det var en meget mærkelig sommer. Man havde en masse forventninger, og så var jeg en del af et landshold, der havde kvalificeret sig og havde spillet en del af de vigtige kampe op til,« fortalte Andreas Bjelland mandag aften i TV3-programmet 'Offside'.

Allerede dengang lagde han ikke skjul på, at han var meget skuffet over at skulle blive hjemme og se slutrunden fra sofaen. Også fordi han efter juni 2018 ville være 'arbejdsløs', og derfor var han træt af, at hans manglende udtagelse blev begrundet med en skade.

Foto: Mads Claus Rasmussen

Til TV3 Sport fortalte han mandag aften, at han dog fik en mindre skade under en af de første træninger, men at han arbejdede på den op til og sad ude i et par træningskampe. Andreas Bjelland erkender, at fornemmelsen var mærkelig, men han blev presset igennem en sidste træning, hvor han skulle ses an.

»Det ender så med, vi lander i Kastrup Lufthavn, og alle skal over på hotellet, hvor vi skal holde et møde, og han fortæller, hvem der skal med, og hvem der ikke skal med,« siger Andreas Bjelland, der herefter fortæller, hvordan han fik beskeden.

Det skete ved bagagebåndet i lufthavnen, hvor Åge Hareide kommer over til ham uden smil.

»Og han siger så til mig, jeg ikke skal med til slutrunden. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg siger. Jeg tror bare, jeg er heldig, min taske kommer som en af de første. Jeg tager min taske og smutter egentlig med det samme uden at sige noget til nogen som helst,« siger Andreas Bjelland, der herefter tog hjem til England og var 'næsten grædefærdig'.

Nicklas Bendtner blev også vraget til VM 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

Han var ikke den eneste, der blev vraget. Det samme gjorde Mike Jensen, Peter Ankersen og Nicklas Bendtner.

Om sidstnævnte lød det også, at det var på grund af en skade. Efter kort tid kunne man så se en Instagram-story med ham og Andreas Bjelland, der spillede fodbold.

»Vi stod lidt i samme situation. Jeg ringer til Åge, efter det er lagt op, og siger 'du har taget et valg om ikke at tage mig med, men jeg står i en situation, at jeg ikke har en klub'. Så jeg blev nødt til at vise – og nu var Bendtner rimelig profileret, og mange fulgte med – at jeg ikke var skadet og sagtens kunne være med. Der var ikke noget galt med mig. Det er klart, det skabte en masse i medierne,« fortæller Andreas Bjelland.

Han forblev dog ikke arbejdsløs, for siden skiftede han hjem til Danmark og FC København.