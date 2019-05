»Det giver lidt ekstra, at der kommer mere end 30.000 mennesker, og at vi kan vinde trofæet.«

Sådan siger FCK-forsvarsgeneralen Andreas Bjelland, og han ved udmærket godt og er ikke sen til at understrege, at Superligaen ikke er vundet endnu. Alligevel erkender han, at et muligt scenarie, hvor FC København kan spille sig til guldet mod ærkerivalen Brøndby foran et fyldt Parken, er noget særligt.

»I mandags kunne vi have fejret det med holdet (afhængig af FC Midtjyllands resultat, red.). Nu kan vi dele glæden med dem, der kommer i Parken, og det gør det hele lidt ekstra specielt.«

Der skal gå rigtig meget galt for FC København, før holdet smider guldet væk. Med et forspring på 11 point ned til FC Midtjylland på andenpladsen og fire superligakampe og 12 point at spille om tilbage er mesterskabet så godt som hjemme. Og for Andreas Bjelland har det en helt særlig smag, når man kigger tilbage på hans situation for et lille års tid siden.

På kort tid gik Bjelland fra at være et af landstræner Åge Hareides første navne på holdkortet til at blive vraget til VM, hvor Andreas Bjelland havde store ambitioner om at vise sig selv frem til en ny arbejdsgiver. Det var nemlig givet, at han skulle forlade engelske Brentford, og danskeren drømte om en ny klub i udlandet.

VM kom bare aldrig.

»Det var ikke sjovt. Jeg havde en forventning om at komme til VM, hvilket var mit udstillingsvindue til et udlandseventyr et nyt sted. Jeg havde også sagt inden, at jeg ikke skulle hjem til Danmark. Det var jeg ikke klar til. Så sommeren gik på alle måde stik modsat af det, jeg forventede,« erkender Andreas Bjelland.

Mod alle forventninger endte det med, at FCK kom med et bud til Bjelland og lokkede ham til Danmark. Siden da har karrieren været en succes for Bjelland, der har fået masser af spilminutter, meget ansvar i klubben, spillet europæisk fodbold og nu også ser ud til at vinde Superligaen stort med FCK.

»Jeg glæder mig over det, jeg er i nu. Jeg sagde også, at jeg ville hjem og spille europæisk fodbold. Det fik jeg hurtigt mulighed for. Nu har vi ikke vundet noget mesterskab endnu, så vi skal ikke snakke om for meget. Men vi er jo tæt på,« siger Bjelland og forklarer, at flere af hans ambitioner med sit ophold i FCK ser ud til at blive indfriet.

»En af tingene var også at komme hjem, vinde det danske mesterskab og spille Champions League. Så man må sige, at det har været positivt indtil videre at komme hjem.«

Skiftet til FCK var en udfordring for forsvarsspilleren, der pludselig fik en ny status med højere forventninger og mere pres. Især fordi FC København havde en svær sæson anno 2017/2018, hvor holdet endte på Superligaens fjerdeplads.

»Jeg ved godt, at meget af det var faldet tilbage på mig, hvis vi havde ligget i samme position som sidste år. Jeg vidste også godt, at der hvilede et kæmpe ansvar på mine skuldre, når jeg kom hjem. Det var en af de spændende ting for mig: at få en rolle og komme til en klub, hvor man skal vinde hver gang. Det har været en fed udfordring rent personligt,« siger Bjelland.

Den solide forsvarsspiller har spillet 27 kampe ud af 32 mulige for ligaens bedste forsvar, der har lukket 24 mål ind i årets Superliga. Succesen har været der, og Bjelland erkender da, at han havde noget at bevise.

»Over for mig selv, ja, det er der ingen tvivl om. Det kan være svært at omstille sig og pludselig skulle spille på udebane i Hobro og Vendsyssel. Det er noget andet, hvor man skal bevise, at man kan løfte sig op,« fortæller han.

»Jeg synes, at jeg har taget lederrollen på mig og vist noget både på og uden for banen. Det er forhåbentlig noget, som har gjort, at vi har løftet os lidt i år.«

Andreas Bjelland er 30 år og har kontrakt indtil 2022 med FC København. Derfor ved han godt, at det kan blive svært at få et nyt eventyr i udlandet, men han vil ikke afskrive det helt.

Nu handler det primært om FCK. Som han selv, siger indrømmer han ærligt, at han 'ikke bruger så meget tid på landsholdet', hvor han sidst blev udtaget i november.

Bjellands manglende udtagelse til VM udmøntede sig i en mundtlig batalje med Åge Hareide, men de to har begravet stridsøksen, siger forsvarsspilleren.

»Ja, det virker, som om vi har et godt forhold til hinanden. Han udtog mig jo også i november, hvor vi snakkede om tingene,« fortæller Andreas Bjelland.

I første omgang gælder det rivalopgøret mod Brøndby og superligaguldet, som muligvis bliver københavnernes på søndag. Om Bjellands karriere igen vil byde på landsholdsfodbold og udlandseventyr, må tiden vise.