Det så perfekt ud for FC København, da Pep Biel i derbykampen lammede de 3.000 tilskuere med et mål godt og vel 10 minutter før tid.

Tre point i hus, og så kunne mesterskabsjagten fortsætte. Men så lavede Andreas Bjelland, en af de mest rutinerede på banen, en fejl, der fik stor betydning. En ganske uskyldig aflevering tilbage til målmand Kalle Johnsson fik for lidt fart, og så kunne Mikael Uhre ødelægge det hele for gæsterne med et mål.

»Det er en af de lidt tungere dage. Vi var så tæt på tre point, men så er jeg skyld i, at det kun bliver til et. Så er det klart, at det - ikke kun for mig selv, men også for holdkammeraterne og fansene - ikke er helt vildt sjovt,« siger Andreas Bjelland og tilføjer:

»Man laver fejl i fodboldkampe, men man kan også lave fejl på nogle lidt kedelige tidspunkter, og det blev det desværre i dag. Det er selvfølgelig ikke godt nok, men der er ikke noget at gøre ved det. Jeg er som sagt meget ked af det på holdkammeraterne og fansenes vegne, fordi det er så betydningsfuld en kamp. Det er et derby, så det bliver en lidt tungere aften,« lyder det fra skurken.

Ståle opgiver at snakke om mesterskabet. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Ståle opgiver at snakke om mesterskabet. Foto: Liselotte Sabroe

Andreas Bjelland var ellers tæt på en helterolle i kampen, da han på stregen reddede et spark fra Anthony Jung, som var tæt på at give hjemmeholdet en føring, men den tidligere danske landsholdsspiller fik den modsatte rolle.

»Jeg rammer den bare ikke ordentligt. Det var teknisk ikke godt nok. Der er ikke så meget der. Jeg ville spille Kalle, men jeg rammer den lidt dårligt, og den får ikke nok fart, og så er Uhre snus at samle den op og få fat i den og prikke den over Kalle. Det er bare ikke godt nok af mig. Den skulle have haft lidt mere fart. Det er rigtig dårligt timet at lave sådan en fejl på,« erkender Bjelland, der ikke blev hængt til tørre af FCK-manager Ståle Solbakken.

»Jeg ser det som en klassisk, kort tilbagelægning.«

Bliver man ikke forbandet som træner, når den slags sker?

»Det sker jo nogle gange i fodbold. Det er sket med Jesper Olsen, og nu sker det med Andreas Bjelland.«

Er Andreas Bjelland ikke for gammel til at lave sådan én?

»Det har ingenting med det at gøre. Den var to meter for kort, og det har ikke noget med det at gøre. Længere er den ikke. Alle ved, at det kan ske,« lyder det fra Ståle Solbakken, som havde en dårlig følelse efter kampen, men det var ikke udelukkende på grund af Bjelland.

»Vi sidder med en dårlig følelse, men det er ikke ufortjent, at Brøndby udligner. I den sidste halve time havde vi god kontrol. Vi løb rigtig mange kilometer med mange intense løb. Vi spillede en god kamp, og jeg er tilfreds med vores grundspil,« siger nordmanden om kampen og fortsætter:

»Vi finder de positioner på banen, som vi skal, og vi spiller os nemt frem på 20-25 meter, men de to unge drenge i angrebet (Kaufmann og Daramy, red.) manglede lidt power. Vi manglede lidt, at vi støttede hinanden bedre. Mo (Daramy, red.) løb bedre ned i dybden i anden halvleg, og i venstre side var vi lidt låst. Jens Stage har gjort det rimeligt godt der, men i dag var det lidt låst i forhold til at blive farlige nok,« pointerer Ståle Solbakken.

Han var slet ikke i humør til at snakke om mesterskabet.

»Jeg orker ikke at snakke om det. Der er ni point ned og ni point op, og det er fuldstændig ligegyldigt.«