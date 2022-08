Lyt til artiklen

Lyngby var godt med i første halvleg mod FC København fredag aften, men måtte alligevel indkassere et klart nederlag på 0-3.

Kampen blev reelt afgjort få minutter inde i anden halvleg, da Brian Hamalainen solgte sin holdkammerat Andreas Bjelland og satte ham i en virkelig skidt situation ved at spille en alt for risikabel pasning til midterforsvareren, der foran mål tabte duellen til Pep Biel, så han måtte hive ham ned og give straffespark.

»Jeg føler ikke, jeg kan gøre så meget andet, jeg bliver sat i en dårlig situation, og det eneste, jeg prøver, er at tage ham ned, inden han kommer ind i feltet, og det føler jeg, at jeg lykkes okay med i hvert fald i starten, men så melder VAR ind med straffespark, og det kan jeg ikke kommentere så meget på. De kender reglerne ind til punkt og prikke, sådan er det,« siger Andreas Bjelland og tilføjer:

»For mig var det bare at få ham ned, og jeg synes, at jeg kan ane nogle af mine blå kammerater, og jeg føler ikke, jeg er sidste mand, så jeg føler godt, at jeg kan tage ham ned, inden jeg rammer feltet,« forklarer Lyngby-profilen.

Han er ked af, at holdet i denne sæson laver de samme fejl.

»Jeg synes, det er lidt et deja-vu, vi har haft før i sæsonen også. Det er lidt det samme billede, at vi har nogle udfald en gang imellem og nogle beslutninger, som på det her niveau bliver straffet prompte.«

»Jeg synes, vi er godt med i første halvleg og får spillet den fint, det er rigtig gode chancer, vi skaber, så det er et lidt ærgerligt mål, vi lukker ind, og de straffer éns fejl. I anden halvleg, så snart vi laver en lille fejl, så står de der, og så er det klart, at man er bagud 3-0.«

Lyngby har nu en pause fra Superligaen, hvor det endnu ikke er blevet til en sejr, når mandskabet onsdag kan tanke selvtillid med et opgør i pokalturneringen, hvor 1. divisionsmandskabet fra Helsingør venter.