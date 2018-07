Hans navn blev sunget flere gange under opvarmningen, og der var ingen tvivl om, hvem fansene klappede mest af, da holdopstillingen tonede frem på skærmen.

For FCK-tilhængerne var tilfredse med at se Andreas Bjelland i startopstillingen for første gang, siden forsvarsspilleren kom til hovedstadsklubben.

Han spillede hele kampen mod AaB, og det kunne da også mærkes på kroppen efter slutfløjt.

»Jeg er selvfølgelig lidt træt. Det er de første 90 minutter i lang tid, men jeg synes, det gik fint,« siger Andreas Bjelland efter kampen med et smil.

Sammen med FC København vandt han 4-0, og der var ikke meget at sætte en finger på, mente han.

Andreas Bjelland fik fuld spilletid mod AaB. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Andreas Bjelland fik fuld spilletid mod AaB. Foto: Anders Kjærbye

Også Ståle Solbakken var tilfreds med sin nye forsvarsspillers første hele kamp.

»Det gik vældig godt. Selvfølgelig var det fint for ham at få sådan en kamp som den første i form af, vi kom foran tidligt. Jeg har ventet på det rigtige tidspunkt (at lade ham starte inde, red.). Vi må små-gamble lidt, ellers kommer vi ikke igennem vores program,« siger FCK-manageren med henvisning til at Bjelland ikke var med på Island til Europa League-kvalifikation torsdag aften.

Og at danskeren startede inde i dag betyder ikke, at Papagiannopoulos, som søndag var henvist til bænken skal blive der.

For med mange kampe bliver der brug for alle, understregede nordmanden, som dog også mente, at Andreas Bjelland gav en ro. En ro, som nok har været savnet i FC København, hvor defensiven sidste sæson ikke var så stærk.

Dame N'Doye (nr. 14) lavede hattrick mod AaB. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Dame N'Doye (nr. 14) lavede hattrick mod AaB. Foto: Anders Kjærbye

Og det er også tydeligt, Andreas Bjelland da er tiltænkt en potentielt stor rolle i klubben, hvor han efter kort tid er blevet udnævnt til viceanfører.

»Det er klart, klubben fra første gang, de viste, de ville have mig, har vist rigtig meget tillid, og de har givet mig en lederrolle på et hold, der skal fremad efter en sæson, der ikke var så god. Der er nogle forventninger til både mig og holdet. Det, synes jeg, er fint. Jeg synes, vi gør det fantastisk i dag og tager det på os efter en sløv start, men sådan er det nogle gange. Vi må op på hesten og videre,« siger Andreas Bjelland, der spillede kampen med Denis Vavro ved sin side.

For nu hedder det Superliga og ikke Championship for danskeren, der ikke kom med til årets VM-slutrunde.

»En kamp er en kamp. Der er nogle ting, du lige skal vænne dig til, og du skal vænne dig til dem, du spiller sammen med, tempoet og andre ting. Det var en fin måde at komme ind i dag,« siger Andreas Bjelland, der også får stor ros af holdkammeraten Viktor Fischer.

»Jeg synes, han var fantastisk. Det kan jeg ligeså godt sige. Jeg har ikke lyst til at N’Doye og Andreas bare skal snakkes helt op, men de gjorde det begge rigtig godt. Meget solidt, og Andreas spillede som vi havde håbet han ville. Jeg håber, han bliver ved, og han ser rigtig klar ud til at gøre FCK bedre,« siger Viktor Fischer, der selv kom på måltavlen i tillægstiden, da han hamrede kuglen i kassen til slutresultatet på 4-0.

Næste opgør for FC København er torsdag aften, hvor klubben på hjemmebane møder islandske Stjarnan i kvalifikationen til Europa League-gruppespillet. FCK vandt første kamp med 2-0.