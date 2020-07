Lyngbys Rezan Corlu får ikke nedsat sin karantæne efter det røde kort i den højdramatiske afslutning i opgøret mellem Lyngby og Hobro i mandags.

Spyt, skub og røde kort var en del af de døende minutter i kampen, hvor Corlu blev udvist for at skubbe til sin modstander Edgar Babayan, og allerede kort efter opgøret luftede midtbanespilleren sit ønske om, at dommen skulle ankes.

Men det har Lyngby slet ikke fået lov til grundet fejlkommunikation, og det betyder, at Corlu får karantæne i starten af Superligaen anno 2020/2021 for Brøndby, som han skifter til om nogle få uger.

»For at være sikre på proceduren tog vi fat i DBU tirsdag og fik info om, at vi havde 24 timer fra kick-off til at sende vores appel. Det viste sig desværre at være forkert information, så den sportslige afdeling har indleveret vores appel for sent og derfor fået den afvist,« siger Kristian Maimann, pressechef i Lyngby Boldklub.

Man kan undre sig over, hvorfor klubben besluttede sig for at anke dommen, når den klejne kreatør har spillet sin sidste kamp i Lyngby-trøjen.

Lyngby BKs Rezan Corlu og Hobro IKs Emmanuel Sabbi under Superliga-kampen mellem Lyngby BK og Hobro IK. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Lyngby BKs Rezan Corlu og Hobro IKs Emmanuel Sabbi under Superliga-kampen mellem Lyngby BK og Hobro IK. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Men handlingen skal ses i et symbolsk øjemed, forklarer klubben.

»Rezan er Lyngby-spiller i situationen, og det vil være lidt hyklerisk af os ikke at gå den sidste meter for ham, bare fordi han skal spille for Brøndby efter sommerferien. Det er ikke de værdier vi har i Lyngby, og derfor havde vi valgt at bakke Rezan op og appellere dommen - desværre uden held,« forklarer Kristian Maimann.

B.T. har løbende været i kontakt med Lyngby Boldklub gennem tirsdagen, hvor klubben fortalte, at man havde tænkt sig at anke Corlus røde kort, men at man afventede svar på, om appelen gik igennem.

Det gjorde den altså ikke, da klubben sendte klagen for sent afsted.

Lyngby fik at vide, at deadline for at klage lå 24 timer efter kampstart - altså klokken 19 tirsdag aften - men i virkeligheden skal klagen indgives til Disciplinærudvalget senest klokken 13. Desuden skal man advisere udvalget om, at man har tænkt sig at klage senest klokken 10.

Når Lyngby løber på banen i den kommende sæson bliver det stadig i Superligaen efter nedrykningskampene mod Hobro, hvor Corlu i øvrigt scorede i begge opgør.

Dermed satte den 22-årige spiller et flot punktum for sin tid i Lyngby, hvor han har scoret 11 mål og lagt op til 10 i 48 kampe.