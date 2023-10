Allerede fredag florerede billeder af et græstæppe i Parken, der igen, igen er langt under niveauet, man må forvente af Nationalarenaen.

En koncert med det store danske band Suspekt havde sat sine brune og gule aftryk på plænen.

Og at de billeder kunne ses rundt om på internettet dagen før FCK's store kamp mod FC Midtjylland, som midtjyderne vandt 2-0, dét er FCK-træner Jacob Neestrup særdeles træt af.

Det sagde han, da B.T. lørdag spurgte ham til den bane, der over årene har fået så utroligt meget kritik, men som altså STADIG volder problemer.

Foto: Francisco Seco/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Francisco Seco/AP/Ritzau Scanpix

»Banen havde en del indflydelse på kampen. Den var dårligere, en lille smule dårligere, end hvad vi havde forventet i forhold til, at vi fik besked om, at den ville være plan.«

»Vi havde desværre ikke mulighed for at træne herinde, og det er vi selvfølgelig ærgerlige over, for så kunne vi måske have fået den lille fordel af at være et hjemmehold,« lød det fra Neestrup, inden han løftede pegefingeren over for de personer i Parken, der tog og delte billeder af græstæppet:

»Men vi er også ærgerlige over, at vi på vores egen hjemmebane ikke kan holde det hemmeligt, at banen er, som den er. Det er rigtig, rigtig ærgerligt, at vi vælger at give modstanderen den lille fordel. Det får vi ikke andre steder.«

»Men når det er sagt, så er det en opgave, der skal løses, og det er absolut ingen undskyldning eller alibi for ikke at få et point som minimum. De to mål, de scorede, havde intet med, at banen var mindre god.«

Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

»Det skal bare gøres bedre,« lød det fra FCK-bossen, inden han blev spurgt ind til Parkens græstæppes sidegesjæft som koncertgulv.

»Det har jeg det helt fint med. Det er sådan, butikken kører rundt. Jeg har det fint med det, og der er heldigvis mange danskere, københavnere og europæere, der er rigtig glade for, at der er nogle store koncerter i Parken.«

Du har talt om, at FCK er ved at tage det næste skridt som klub. I storklubber rundt om i Europa er det sjældent, man ser, at der afholdes koncerter på græsplænerne. Er der noget, der ikke harmonerer der?

»Det har jeg ingen kommentarer til. Men når du spørger til det, så er det eneste, hvis vi lige kunne have trænet på den. Og som hus skal vi ikke...«

»Jeg så et interview med Thomasberg, der kendte alt til, at banen var dårlig. Det er jeg en kende skuffet over.«

Hvorfor kunne I ikke træne på den i går?

»Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke nogen kommentarer til. Men det kunne vi ikke. Det er sådan, det er.«

Informationslækket var ikke det eneste, som Neestrup var utilfreds med lørdag.

Og så spillerne på FCK-holdet leverede under niveau i 0-2-nederlaget til FCM.

»Jeg kan ikke huske, hvornår jeg har været del af en kamp, der var så urytmisk. Lav effektiv spilletid, ekstremt mange spilstop og ekstremt langsom kamp.«

»Vi må kigge indad i vores tekniske niveau. Det var for dårligt. Vi havde også nogle positioner, som ikke altid blev overholdt offensivt. Vi havde for langt til nærmeste medspiller, og der må vi se indad,« sagde Neestrup og pegede på, at man som minimum skulle have fået et point med, når man ikke rammer dagen offensivt.

FCK er fortsat nummer et i Superligaen, men har tre point ned til andenpladsen Silkeborg.