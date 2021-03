Da Mikael Uhre og Brøndby var på besøg i Odense, lignede græstæppet nærmest en slagmark.

Spillerne skøjtede rundt på den mudrede bane, der – som minutterne tikkede – lignede mere og mere et græstæppe, der har ageret kulisse til et monstertruckstævne.

Men det var Mikael Uhre ligeglad med. Et mål med højre, et mål med venstre og et mål med hovedet gjorde ham til dagens helt med et hattrick.

»Det ligner, at der har været kuglestød. Det er lidt mere tilfældigt med sådan en bane, men man må jo spille under de forhold, der er. Og der må man jo bare rose, at det er fuldstændig det, vi går ud og gør,« sagde Mikael Uhre efter Brøndbys overbevisende 3-0-sejr.

Banen i Odense var langtfra optimal. Foto: Claus Fisker

»Det er forhold, som er lidt svære at regne med. Vi skulle lige i gang, men det kom vi heldigvis også.«

Brøndby-spillerne fik dog først igen og igen afværget deres forsøg af en storspillende Oliver Christensen i OB-buret.

Men det var, lige indtil Mikael Uhre gik i gang og scorede tre gange på 19 minutter. Allerede ved pausen var værterne fra OB mast, da lystavlen viste 0-3 til gæsterne.

Selvom det tydeligvis var et stort øjeblik for den 26-årige angriber, var han ikke meget for at rose sig selv i alt for store vendinger, på trods af at han kunne vende hjem til Vestegnen med kampbolden – som man får med hjem, hvis man scorer tre mål eller mere.

Er du ikke stolt?

»Tjo, men jeg er nu meget stille og rolig. Men okay, selvfølgelig er jeg stolt og glad. Jeg ved bare også godt, at der kun er en uge til næste gang, hvor samme indsats skal lægges for dagen,« sagde Mikael Uhre og excellerede i klassiske fodboldfloskler.

Med sejren udbyggede Brøndby sin føring i toppen af Superliga-tabellen, hvor man nu har fire point ned til FC Midtjylland på andenpladsen.

Mikael Uhre topper nu topscorerlisten sammen med AGFs Patrick Mortensen.

De har begge sparket læderet i mål 12 gange.