Henover vinteren begyndte FCKs rekordindkøb Pep Biel at lugte af et gedigent flop. Men så skete der noget.

Manden, der kostede i omegnen af 30 millioner kroner, er forvandlet til en profil, der ligner FCKs varmeste spiller sammen med stortalentet Mohammed Daramy.

»Jeg kan se, at jeg vokser som spiller, for hver gang får jeg mere erfaring. Det hjælper mig til at være bedre på banen, til at positionere mig bedre og forstå fodbolden bedre,« siger den 23-årige Pep Biel.

Sprogbarrieren har længe været et problem for den generte spanier, men to ugentlige engelsklektioner og timer på træningsbanen har været med til at gøre Biel til en fast del af FCKs startopstilling.

Pep Biel (tv.) fejrer scoringen mod Brøndby søndag 21. juni.

Faktisk er han startet på banen i samtlige af holdets kampe efter corona-pausen.

De seneste måneder har han blandt andet scoret vigtige mål mod Celtic i Europa League og mod ærkerivalerne fra Brøndby, og nu kan manden med det kælne venstreben mærke, at hans status forsigtigt ændrer sig.

»Jeg føler mig vigtigere end tidligere,« erkender kantspilleren.

»Jeg har spillet mange kampe, og så får træneren tiltro til en. Jeg har også scoret nogle vigtige mål, og det har hjulpet mig til at få mere selvtillid. Det kan jeg mærke på mit spil nu. Jeg føler mig større på banen.«

Vis dette opslag på Instagram @nataliabuenochabuel Et opslag delt af Pep Biel Mas Jaume (@pep_biel) den 7. Dec, 2019 kl. 4.18 PST

Da Pep Biel flyttede til Danmark i sommeren i fjor, kunne han nærmest ikke tale engelsk.

Derfor var det begrænset, hvor mange mennesker han kunne kommunikere med, men til gengæld havde han kæresten Natalia med sig fra Zaragoza.

»Sandheden er, at hun er en stor støtte uden for banen, det er altid dejligt at komme hjem og have nogen at tale med,« siger Pep Biel om kæresten, som han har dannet par med i fire år.

»Vi har en masse dejlige øjeblikke sammen, og de hjælper til, at mit hoved har det bedre. Det har hjulpet mig. Og så er vi meget glade for at bo her. København er en smuk by, og hvis man kan nyde byen med det vejr, der er for tiden, så er det fantastisk.«