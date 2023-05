Der har været sammenstød mellem FC København- og Brøndby-fans efter søndagens Superliga-brag.

Det melder Københavns Vestegns Politi, der dog hurtigt fik stoppet balladen.

I samme forbindelse er flere betjente blevet ramt af kasteskyts og peberspray på visiret af deres hjelme.

To personer er blevet anholdt efter kampen, skriver politiet på sin hjemmeside.

»Eftermiddagens fodboldkamp forløb relativt roligt og alene to personer blev anholdt,« lyder det.

»Den ene blev anholdt for narkobesiddelse og den anden for besiddelse af ulovligt fyrværkeri.«

Ingen betjente kom alvorligt til skade i forbindelse med hændelsen med peberspray. Sagen efterforskes som vold mod politiet.

Politiet har dagen igennem været massivt til stede omkring Brøndby Stadion for at sikre en fredelig afvikling af derbyet.

»Dagen har været relativt rolig,« fortæller vicepolitiinspektør Morten Steen, der dog understreger, at den forholdsvis rolige dag skæmmes af lørdagens voldsomme episode på Glostrup Station.

Politiet er fortsat i gang med efterforskningen i den sag.

