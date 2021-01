Peter 'PC' Christiansen skifter AGF ud med FC København, hvor han tiltræder som sportsdirektør 1. april.

Hovedstadsklubben så gerne, at deres nye sportsdirektør tiltrådte med det samme, men de kan ikke blive enige med AGF om en kompensation.

Det bekræfter både bestyrelsesformanden i AGF, Lars Fournais, samt Bo Rygaard, der er bestyrelsesformand i Parken Sport & Entertainment, i et interview med Copenhagen Sundays.

Førstnævnte mener, at AGF kræver et rimeligt beløb, og tilføjer, at han synes, at FC København er nærige.

AGF synes, at det er et rimeligt beløb, som FC København skal betale for Peter Christiansen. Foto: Henning Bagger

»Ja, det synes jeg, de er. Og i hvert fald kan det jo ikke være særlig vigtigt for dem, at han skal i gang før tid, hvis ikke de vil betale et rimeligt beløb.«

Allerede 27. november sidste år blev det officielt, at FC København henter Peter Christiansen i AGF.

Bo Rygaard fortæller, at forhandlingerne med AGF om at købe 'PC' fri allerede begyndte i december. FC København ønskede nemlig at have ham med til det nuværende transfervindue.

»Vi havde nogle meget konkrete drøftelser de første dage af december. Og jeg vil sige at udspillet fra AGFs side var så eksorbitant, så jeg tror, at der var mange, der var faldet baglæns ned af stolen. Jeg måtte i hvert fald lige et par gange være sikker på, at det var det, der blev sagt, så det var ligesom udgangspunktet.«

Bo Rygaard. Foto: Emil Helms Vis mere Bo Rygaard. Foto: Emil Helms

Hverken Lars Fournais eller Bo Rygaard vil sætte et præcist beløb på forhandlingerne. De nøjes med at sige, at parterne var meget langt fra hinanden – i hvert fald i begyndelsen.

Bestyrelsesformanden i Parken siger, at AGF siden december er gået en del ned i deres krav til en kompensation. De to formænd talte med hinanden i sidste uge, men nu er tiden så langt fremme, at FC København kører frem til 1. april med deres nuværende organisation.

Lars Fournais og AGF vil heller ikke slippe Peter Christiansen for enhver pris. Han kan stadig udføre et stykke arbejde i klubben.

»Og hvis FCK vil have 'PC' i gang før 1. april, så skal de betale et rimeligt beløb for det, og det har de ikke ønsket. Og derfor holder vi fast i kontrakten. 'PC' har stadigvæk et stykke arbejde, han kan lave for os i den periode, så sådan er det.«

Copenhagen Sundays spørger ligeledes Lars Fournais, om AGF ikke giver afkald på en pæn portion penge samt en masse lønkroner ved ikke at slippe Peter Christiansen. Bestyrelsesformanden mener dog, at det har værdi for klubben at holde på ham.

»Det har da en stor værdi for os, at vi overholder den kontrakt. Ellers er der ikke nogen grund til at lave opsigelsesvarsler i kontrakter.«