Sikke en jubelscene.

Straks efter Tobias Sana havde scoret AGF’s sejrsmål til 3-1 mod Hobro IK i Superligaens nedrykningsspil, hev han sin hvide bluse af og kastede den ud til tilskuerne.

»Jeg var bare så glad. Det er jo første gang, jeg som seniorspiller lavede hattrick. Det skulle naturligvis fejres. Også selvom det kostede en advarsel,« sagde den 28-årige svenske offensivspiller til BT’s udsendte fodboldreporter efter kampen udenfor AGF’s omklædningsrum.

Her var han dog langt mere afdæmpet.

»Selvom jeg scorer tre gange, er jeg ikke nogen Zlatan,« påpegede beskedne Tobias Sana, der ligesom den tidligere svenske landsholdsspiller har optrådt på førsteholdet i blandt andet Ajax Amsterdam og Malmø FF.

Men mens Zlatan Ibrahimovic efterfølgende fortsatte karrieren i storklubber som Juventus, FC Barcelona og Manchester United, har Tobias Sana taget skridtet nedad til AGF i Superligaen.

»Man skal spille dér, hvor ens talent kan udvikles. Det føler jeg, at det kan i AGF. Her giver træneren mig tillid, og det nyder jeg altså i fulde drag,« sagde Tobias Sana, der blev rost til skyerne af cheftræner David Nielsen.

»Jeg synes, at han har spillet godt hele foråret. Nu scorer han hattrick mod Hobro. Han er jo en elektrisk spiller. Han har en speciel historik og har måttet arbejde med sig selv for at udfylde rollen som 10’er. Det er ikke nogen friplads, men den måde han har erobret den på, har været helt fantastisk. Det er ikke bare dejligt for ham, men også for os i AGF,« sagde David Nielsen.

Med sejren konsoliderede AGF sin andenplads i nedrykningsspillets pulje 1, hvor man er á point med Hobro IK og fire foran Silkeborg IF.

»Silkeborgs nederlag mod Helsingør er kun godt, hvis vi selv kan spille god fodbold og i de næste runder erobre de nødvendige point. Men alt i alt er jeg naturligvis meget tilfreds med den måde, tingene udvikler sig på i øjeblikket,« sagde David Nielsen og tilføjede:

»Vi har i forårets otte kampe, leveret otte gode præstationer. Vi må dog samtidig konstatere, at vi i de første syv kampe målt på chancer, har været Europas mindst effektive hold. Mod Hobro scorer vi for første gang i lang tid mere end et mål. At det sker nu, er en forløsning. Desuden er jeg meget tilfreds med, at vi efter at have været bagud 0-1 ved pausen, formår at vende det truende nederlag til sejr. Som jeg ser det, er leverer vi i kampens sidste halve time topklasse-fodbold.«

Nederlaget bekom ikke Hobro IK’s cheftræner Thomas Thomasberg vel.

»Vi kommer til pausen med en føring, men formøbler den allerede efter 40 sekunder. Det er ganske enkelt ikke godt nok,« sagde Thomas Thomasberg, der skød med skarpt mod dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen og hans to liniedommere.

»De tillader ved flere lejligheder AGF at tage indkast 15 meter fra det sted, hvor bolden er gået ud over sidelinien. To gange ender det med scoringer mod os. Det er ikke første gang i sæsonen, at vi oplever modgang af denne art. Derfor er jeg lige nu ekstraordinært frustreret,« sagde Thomas Thomasberg.

Hans tropper har i de seneste 11 kampe blot erobret seks point.

»Det er for lidt. Men i de seneste tre har vi fået fire kampe, og taber lidt uheldigt i Brøndby. Så jeg synes egentlig, at vi stadig er i fremgang. Desværre er vores konkurrenter begyndt at hale ind på os. Jeg må bare sige, at det intet hjælper, hvis vi begynder at frygte eventuelt kommende nederlag. Vi må tage én kamp ad gangen, og jeg ser altså stadig en spillertrup, der arbejder stenhårdt under træning og i kamp,« lød Thomas Thomasbergs slutreplik.