Det var en flok skuffede og enormt berørte Horsens-spillere, der forlod Casa Arena fredag aften.

For efter et totalt kollaps i de afsluttende minutter af opgøret mod Vejle, står det klart, at Den Gule Fare skal en tur ned i 1. division.

»Jeg er mega skuffet over, at vi ikke kunne give vores hjemmepublikum en sejr over vores rivaler. Jeg ved ikke, hvad der går galt. De får alt for nemme mål,« sagde en berørt Alexander Ludwig til TV3 Sport efter kampen.

Hjemmeholdet kunne ikke tåle at tabe point, men længe så det faktisk ud til, at de på hjemmebane i hvert fald ville udskyde nedrykningen en smule.

Det var en flok skuffede Horsens-spillere efter kampen.

Efter 52 minutter var AC Horsens nemlig foran 3-0, men så faldt det hele fra pludseligt fra hinanden for hjemmeholdet, der smed føringen væk i de døende minutter af opgøret.

»Det må ikke ske. Det er slet ikke godt nok. Vi må aldrig give dem muligheden for at komme tilbage i en kamp, vi har fuld kontrol over. Undskyld til fansene,« lød det fra Alexander Ludwig.

Indskiftede German Onugkha stod bag alle Vejles scoringer, der resulterede i slutresultatet 3-3 og dermed sendte Horsens ned i landets næstbedste række.

Der er 13 point op til netop Vejle på den tiendeplads, der ville have sikret Horsens en sæson mere i Superligaen.

AC Horsens har været i Superligaen siden 2016.

