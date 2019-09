Et sats.

Det er, hvad FCK har kastet sig ud i ved at hente Nicklas Bendtner. Han er en dygtig angriber, bevares. Men kampform er han ikke i.

Sidste gang angriberen spillede en officiel fodboldkamp, viste datoen 28. april, og derfor skal både FCK og Bendtner væbne sig med tålmodighed, inden han rammer kampformen.

»Det går som forventet. Ligesom stort set alle spillere, der ikke har spillet i lang tid, er han lidt rusten,« fortæller cheftræner Ståle Solbakken, der endnu ikke har gjort sig tanker om, hvornår Bendtner får debut for førsteholdet.

»Selvfølgelig skal hans fysiske tilstand markant op for at spille på et godt niveau. Men det kommer ved at spille fodbold. Han ser fit ud, fordi han har holdt sig godt i gang.«

Kampformen finder man nemlig ikke tilbage til ved et knips. Det har flere videoer af Nicklas Bendtner vist, hvor han både til træning og til reserveholdskamp mod Brøndby ikke ligner Bendtner, når han er allerskarpest.

»Det handler om ikke at gabe over for meget på én gang, for så får man bare skader. Han skal stille og roligt ind,« siger Solbakken om Bendtner, der fik 45 minutters spilletid i reserveholdskampen mod Brøndby.

»Han skal han øve kamplignende situationer. Øvelser, hvor han igen vænner sig til at have folk omkring sig i spillet, hvor han skal orientere sig. Ellers handler det bare om at spille og gradvist øge intensiteten og mængden. Lige nu er han ikke så ofte oppe i høj hastighed, men det er det, han skal. Komme op i høj hastighed 'x antal gange', så han vænner sig til det igen.«

Du bliver nødt til at tage det roligt og vinde noget tid nu, så du kan komme endnu stærkere tilbage. Andreas Bjelland om vejen til kampformen

En spiller i København, der har prøvet at væbne sig med tålmodighed, er Andreas Bjelland. Af flere gange har forsvarsspilleren været tvunget til at sidde over grundet langvarige skader. Senest har han misset syv kampe i løbet af juli og august.

»Det er en kombination af en fysisk og en mental udfordring. Der er et mentalt spil, man skal igennem. Man skal vide, at man bliver nødt til at tage det roligt og vinde noget tid nu, så man kan komme endnu stærkere tilbage,« forklarer Andreas Bjelland.

Selvom Nicklas Bendtner ikke er på vej tilbage fra en skade, er det meget af den samme proces, angriberen skal igennem. Her handler det om, at der gradvist sættes kryds ved delmål, før man kan gå videre til næste stadie i træningen, som bringer en tættere på spilminutter med holdet.

»For mig er det mentale det hårdeste. Det fysiske skal man nok komme igennem, for det ved man, at man skal igennem for at komme tilbage på banen,« siger Bjelland.

Hvordan tæmmer man sig selv, når man er ved at gå kold i træning uden at spille kampe?

»Jeg raser ud på et træningsmiddel af en art. En cykel, en crosstrainer, noget reb eller noget styrketræning for at få nogle frustrationer ud. Det er bedre at lade det gå ud over en selv end alle mulige andre, når man bliver vred og irriteret.«

Ifølge Bjelland handler det om at 'at få banket noget rust af' for Nicklas Bendtner.

»Han ved godt, at der er nogle ting, han mangler, og han ved godt, at der er ting, han skal pudse af. Men jeg tror bare, at han er glad for den mulighed, han har fået, og jeg håber inderligt, at han kan bevise på de her fire måneder, at han stadig er en af Danmarks bedste angribere, når han er på toppen,« siger Andreas Bjelland.