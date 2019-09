Bliver Nicklas Bendtner en parentes i FC Københavns historie? Eller sætter han et udråbstegn efter sit allerede velkendte navn?

Den 31-årige angriber har tre måneder til at overbevise FC København-manager Ståle Solbakken og klubbens fans om, at han også skal være FCK-spiller i 2020. Den nuværende korttidskontrakt varer året ud, men Bendtner har selv erklæret, at målet er en kontraktforlængelse, der skubber ham og FC København ind i 2020 sammen.

Det kræver gode præstationer på banen, en fornuftig adfærd udenfor og ikke mindst masser af kærlighed fra fansene. Så hvordan står det til med det?

Det kigger B.T. Sport på efter hver af Nicklas Bendtners kampe for FC København, også selvom han ikke kom på banen mod FC Lugano.

Foto: Anders Kjærbye

Sportsligt - 30 procent

Det var en ærgrelse for de FCK-fans, der var troppet op til Europa League mod Lugano for at se Bendtner. Ikke et minut blev der til ham. Men så var der 20 minutter mod FC Midtjylland i stedet, og her viste Bendtner nogle af sine kvaliteter frem for Ståle Solbakken.

Ja, han er lidt stiv i kroppen. Og ja, der er lige røget et par procenter af topfarten. Men FCK-manageren har brug for et fyrtårn i boksen, og i de allersidste sekunder af 0-0-kampen steg Bendtner til vejrs og var helt overlegen i duellen i boksen. Han havde fået en assist, hvis Daramy havde scoret på den.

Nu skal han så kæmpe for at få en startplads.

Foto: Anders Kjærbye

Popularitet - 70 procent

De tre største brøl i Telia Parken kom, da Nicklas Bendtner modtog en buket blomster, som man jo gør, når man kommer til en ny klub. Da han blev skiftet ind på banen. Og da Bendtner tog en bold elegant ned.

Bendtner har fansene med sig, og han har nok ret i, at det skyldes adskillige år med kærlige hilsener fra Bendtner til FCK. Han har villet til klubben længe, og selvom Solbakken har været lunken, lykkedes det til sidst.

Nu ønsker fansene så, at Bendtner også vil lykkes i FCK.

Foto: Anders Kjærbye

Opførsel - 90 procent

Du finder ikke en i FC København, der ikke siger, at Nicklas Bendtner er en flink fyr. Nogle med sådan lidt overraskelse i stemmen, men det handler nok mest om fordommene. For Bendtner har indtil videre opført sig eksemplarisk.

Torsdag havde han ‘fået fri’ fra at tale med pressen efter Lugano. Eller måske havde han givet sig selv det. Men søndag stod han der og var 100 procent loyal over for sine holdkammerater og klubben.

Han gik så langt som til at sige, at han ‘havde gjort det samme, hvis jeg var træner’, da han blev spurgt til de manglende minutter mod Lugano.