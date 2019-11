Bliver Nicklas Bendtner en parentes i FC Københavns historie? Eller sætter han et udråbstegn efter sit allerede velkendte navn?

Den 31-årige angriber har to måneder tilbage til at overbevise FC København-manager Ståle Solbakken og klubbens fans om, at han også skal være FCK-spiller efter nytår.

Det kræver gode præstationer på banen, en fornuftig adfærd uden for og ikke mindst masser af kærlighed fra fansene. Så hvordan står det til med det? Hvor tæt er han på at ramme de 100 procent i alle tre kategorier, som så kan score ham en ny FCK-kontrakt?

Det kigger B.T. Sport på efter hver af Nicklas Bendtners kampe for FC København. Denne gang er det søndagens kamp mod Sønderjyske, som FCK vandt 3-0, der er udgangspunktet:

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech



Sportsligt - 30 procent (fra 40 procent)

Efter endelig at have åbnet målkontoen for FCK, kunne det have ligget i kortene, at Nicklas Bendtner fik muligheden for at brage videre mod Sønderjyske.

Sådan gik det dog ikke, for han kom slet ikke på banen. Tilbagevendte Dame N'Doye fik startpladsen ved siden af Michael Santos, og da der skulle skiftes ud, blev Pieros Sotiriou valgt frem for den 31-årige dansker.

Ståle Solbakken forklarede det efter kampen med, at Bendtner spillede torsdag, men samtidig fortrød nordmanden heller ikke, at han skiftede lidt ud på angriberposten, for 'det så godt ud' - fra sidelinjen kunne han nemlig se både Michael Santos og Pieros Sotiriou ramme netmaskerne.

FCK-træneren 'lovede' til gengæld også, at Dame N' Doye ikke spiller både torsdag mod Kiev og søndag mod FCM. Det kan give en åbning for Bendtner - og eventuelle mål i en af de to vigtige kampe kan få stor betydning.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger



Opførsel - 85 procent (fra 90 procent)

Målet i pokalkampen i midten af ugen gav ikke per automatik en startplads, men det påvirkede umiddelbart ikke attituden hos 'Big Ben', der gennem hele sin FCK-tid har været meget seriøs og gentagne gange har han understreget, at fokus er på fodbold.



Nicklas Bendtner løb under kampen op og ned ad sidelinjen med en koncentreret mine og lignede en mand, der var klar, hvis Ståle Solbakken fik brug for ham.

Det blev dog ikke til så meget som et minut på banen for angriberen, der måtte se hele opgøret fra bænken.

Efter slutfløjt blev det ikke til ord fra angriberen, der ikke kom en tur i mixed zone, hvor der ellers nok havde været et spørgsmål eller to om den bog, der udkommer meget snart, og de kapitler der er kommet frem allerede. Men Bendtner listede hurtigt ud, mens et andet interview var i gang. Ærgerligt, for der var allerede nok at tale om!

Nicklas Bendtner åbnede målkontoen i pokalkampen mod FC Nordsjælland. Foto: Claus Bech Vis mere Nicklas Bendtner åbnede målkontoen i pokalkampen mod FC Nordsjælland. Foto: Claus Bech



Popularitet - 75 procent (fra 85 procent)

De mange hvidklædte fans er stadig glade for ham, men under en kamp som i aften, hvor FCK klarer skærene, er det ikke Nicklas Bendtner, der bliver råbt og sunget mest efter.

Udenfor fodboldbanen sker der dog en del, der tirsdag udgiver bogen 'Begge sider', og det kan dermed blive en vild uge for angriberen med meget opmærksomhed.

De første uddrag har set dagens lys, og i en verden hvor flere sportsfolk bliver kritiseret for at være 'for kedelige', må man give Bendtner, at han her giver noget af sig selv.

Ståle Solbakken sagde det selv efter kampen. Når Nicklas Bendtner udgiver en bog, bliver det interessant for mange og med garanti også for FCKs fans. Den kan måske starte en ny hype, for den vilde stemning omkring Bendtner har umiddelbart lagt sig i København.