Bliver Nicklas Bendtner en parentes i FC Københavns historie? Eller sætter han et udråbstegn efter sit allerede velkendte navn?

Den 31-årige angriber har lidt over en måned tilbage til at overbevise FC København-manager Ståle Solbakken og klubbens fans om, at han også skal være FCK-spiller efter nytår.

Det kræver gode præstationer på banen, en fornuftig adfærd uden for og ikke mindst masser af kærlighed fra fansene. Så hvordan står det til med det? Hvor tæt er han på at ramme de 100 procent i alle tre kategorier, som så kan score ham en ny FCK-kontrakt?

Det kigger B.T. Sport på efter hver af Nicklas Bendtners kampe for FC København. Denne gang er det 4-1-nederlaget til FC Midtjylland, der er udgangspunktet:

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

Sportsligt – 25 procent (fra 20 procent)

Denne gang var der bud efter Nicklas Bendtner, men det bliver næsten ikke mere trist for Bendtner end at komme ind, når hele ens hold er i opløsning, og man er bagud 4-1. Nicklas Bendtner kunne ikke gøre meget ved det.

Derfor blev det også mere til lidt fodbold i benene i et højt tempo - frem for en brugbar kamp, hvor han kunne gøre en forskel. Bendtner kan dog glæde sig over, at Ståle Solbakken foretrak ham frem for Pieros Sotiriou.

Nu har Bendtner 14 dage til at træne hårdt og ramme et endnu højere fysisk niveau.

Opførsel – 90 procent (fra 90 procent)

Det var enden på en uge med voldsomt Nicklas Bendtner-fokus, da topkampen i Herning blev blæst af, og FC Midtjylland havde vundet 4-1. Siden mandag har historierne fra Nicklas Bendtners og Rune Skyum-Nielsens bog ‘Begge sider’ ramt overskrifterne i en lind strøm.

Bendtner har ikke talt om bogen, og de fleste andre FCK’ere har forsøgt at undgå det samme. Men på banen i Herning fik Bendtner efter slutfløjt sig lige en kærlig snak med FC Midtjyllands angrebstræner Morten ‘Duncan’ Rasmussen.

De to ramlede sammen i starten af Bendtners karriere, da han kritiserede ‘Duncan’ på U21-landsholdet. Bendtner taler dog respektfuldt om ‘Duncan’ i bogen, og der så ikke ud til at være sure miner på banen heller.

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

Popularitet - 80 procent (fra 80 procent)

Det er svært for Nicklas Bendtner rigtig at få FC København-fansene med sig. Det har han brug for mål til at gøre, og det kræver spilletid. Der var 16 minutter at hente i Herning, men først da korthuset var væltet.

Så er spørgsmålet nu, om fansene har fået læst Nicklas Bendtners selvbiografi. Han stikker lidt til Viktor Fischers åbenmundethed, men han vinder nok også fanpoint på at angribe Brian Laudrup som følge af Laudrups meget lidt succesfulde periode i FC København.

Bendtners popularitet eksploderede ved kontraktunderskrivelsen, og lige nu handler det om at holde gang i gløderne i den sidste måneds tid.