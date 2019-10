Nicklas Bendtner er på tavlen for FC København!

Tirsdag eftermiddag scorede Løvernes kontroversielle angriber to gange for sin nye klub. Endda mod ærkerivalerne fra Brøndby.

De to scoringer faldt ganske vist ikke i kamp for førsteholdet. Bendtners første mål i ordinær tid kom i stedet i kamp for reserveholdet. FC Københavns reservehold slog på udebane Brøndbys ditto med 4-1.

På et hold, hvor også Andreas Bjelland, Viktor Fischer, Pep Biel og Michael Santos figurerede i startopstillingen, åbnede Bendtner scoringen for FCK efter 14 minutter på et straffespark.

Andreas Bjelland øgede til 2-0 efter en halv time, inden Bendtner et par minutter efter pausen scorede sit andet mål, da han prikkede et indlæg fra unge Viktor Kristiansen i kassen.

Efter en lille times spil blev det 4-0 ved spanske Pep Biel, inden Brøndbys reserver reducerede ved Mikael Uhre.

Kampen sluttede 4-1 til FC København, der for alvor fik gang i Nicklas Bendtner, der inden inden kampen i Brøndby blot havde scoret et enkelt mål i en straffesparkskonkurrence mod Hillerød.

Nicklas Bendtner blev hentet til FC København på en fri transfer fra Rosenborg på den sidste dag i sommerens transfervindue. Han startede sin første kamp for FC Københavns førstehold i forrige weekend mod Brøndby.