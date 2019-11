Nicklas Bendtner lever af at score mål på en fodboldbane, og han er heller ikke så ueffen til at gøre det med kvinder uden for den.

Og nøjagtig som karrieren begyndte det i en tidlig alder.

Da den i dag 31-årige Nicklas Bendter i 2006/07-sæsonen var udlånt fra Arsenal til Birmingham for at få lidt spilletid i benene, indgik han med holdkammeraterne et væddemål, om han kunne score sin manager Steve Bruces datter, Amy.

Et væddemål til en værdi af omkring 10.000 kroner dengang.

Steve Bruce har en datter, der er et par år ældre end Bendtner. Foto: CHRIS RADBURN

»Det lyder, som om det meste af truppen har lagt billet ind, men at ingen har været i nærheden af noget. Så en dag siger jeg det, som det er. At de andres nederlag ikke ligefrem skræmmer mig. At jeg har savnet sådan en udfordring. Det finder de mægtig sjovt, alle sammen, og lige pludselig har jeg væddet 1.000 pund med folk som McSheffrey, Clemence og Johnson, som er vores anfører. Det kan blive dyrt, hvis hun er en af dem, der ikke kan fordrage mig«, siger Nicklas Bendtner ifølge Politiken i sin nye selvbiografi.

Amy Bruce dukker op til et sponsorarrangement, og her slår Nicklas Bendtner til og bliver siden overraskende kæreste til hende.

»Jeg tror, vi ses en hel uge i træk, og pludselig har jeg glemt alt om væddemålet. Det er først, da gutterne vil opkræve deres gevinst, at jeg afslører, hvor stort deres nederlag er. Stik imod planen er jeg gået hen og blevet glad for Amy,« tilføjer Bendtner.

