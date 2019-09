Nicklas Bendtner. Nu med trøjenummer.

Og det er et ikonisk et af slagsen, den danske angriber får på ryggen.

Han kommer nemlig til at spille med nummer '32' på ryggen. Samme nummer som Peter Møller havde i sin tid i FCK-trøjen, og det er et nummer, der betyder meget for de mange fans.

'Det nummer forpligter,' skriver de mange fans i kommentarsporet på FCKs side på Facebook.

Peter Møller skiftede til FCK i 2001, og der var tale om det såkaldte 'forbudte skifte', da han havde en fortid hos rivalerne fra Brøndby IF, og de mange FCK-fans havde svært ved at acceptere ham. Til at starte med ville de ikke kalde ham ved navn - kun rygnummer.

»Det her med at FCKs fans i begyndelsen ikke ville kalde mig ved navn, virkede måske lidt som en joke, men sådan føltes det overhovedet ikke. Der var mange bjerge, der skulle bestiges, inden de overhovedet så mig som FCK-spiller. I samme periodestod Brøndbys fans jo og råbte, at de hadede mig, når vi mødte dem, så jeg havde det lidt svært i starten,« har Peter Møller tidligere fortalt.

Han blev dog en succes for løverne, og han har også efterfølgende udgivet en bog med titlen '32', ligesom sangen »der er kun én 32,« stadig af og til bliver sunget på de danske stadions.

Nu er der så en ny 32 i løvetrøjen, og Nicklas Bendtner bliver den tredje efter Peter Møller til at bære nummer 32. Det samme gjorde Lasse Lindbjerg i efteråret 2009 og foråret 2011, mens Danny Amankwaa bar nummeret i efteråret 2012 og efteråret 2017.

Og hos FCK forklarer Daniel Rommedahl, der er Director of Football Operations & International Affairs i F.C om trøjenummeret.

»Nicklas fik en række valgmuligheder, og blandt disse var 32 og ikke f.eks. 52 eller andre. Vi vil gerne holde os indenfor en vis nummerrække i F.C. København, således at det passer med størrelsen på truppen,« forklarer han og forsætter:

»Og 32 var en af mulighederne, og dem som kender til historien herinde ved at det nummer har en speciel klang, og selvom den har været båret af andre end Peter Møller siden den gang, så kunne vi ikke se noget mere oplagt, end at den skulle Nicklas have,« siger Daniel Rommedahl.

Lige nu er der landsholdspause i Superligaen, og første gang FCKs nye nummer 32 kan komme i aktion er 15. september mod Hobro.