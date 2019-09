Cirka kvart i lukketid kom den store transferbombe i Superligaen.

FCK henter Nicklas Bendtner, og det er noget, hovedpersonen selv glæder sig over.

'Da jeg var 16 og drog hjemmefra, var der meget, jeg ikke vidste noget om. Men jeg vidste i hvert fald, at jeg gerne ville vende tilbage til K.B. og FCK en skønne dag,' skriver angriberen selv i et opslag på Instagram, som kan ses i bunden af artiklen.

Der er nu gået 15 år. Han er tilbage i den hvide løvetrøje efter et ophold i Rosenborg, der startede godt men sluttede skidt for den 31-årige angriber, der røg helt ud i kulden i Norge.

'15 år senere kan jeg ærligt sige, at det føles endnu større, end jeg har drømt om. Jeg ved, at det er en helt særlig chance, og jeg vil gøre alt i min magt for at gribe den de næste fire måneder,' skriver Nicklas Bendtner der - indtil videre - er på kontrakt med de forsvarende danske mestre året ud.

De sidste mange måneder har han været meget ude i kulden i Rosenborg.

'Det var ikke med min gode vilje, at jeg lå stille over sommeren. Men pausen har i det mindste gjort mig klogere på, hvor jeg står i min karriere. Jeg er overhovedet ikke træt af fodbold. Jeg er sulten og motiveret som aldrig før,' slutter Nicklas Bendtner.

Angriberen har første træning med sine nye holdkammerater onsdag, og efterfølgende holder FCK et pressemøde.

Nicklas Bendtner er flere gange i løbet af transfervinduet blevet kædet sammen med FCK.

Og efter kampen mod Riga sagde Ståle Solbakken til B.T., at parterne da også havde talt sammen.

»Han er en ven af huset, så vi har snakket sammen. Men han er ikke den type, som vi mangler nu. Santos er spidsangriber. N’Doye er spidsangriber. Pieros er spidsangriber. Så vi mangler mere en, som kan ligge bag dem. Som kan være lidt som Jonas (Wind, red.),« sagde Ståle Solbakken, der også understregede, de ikke havde snakket så konkret.

Det har så ændret sig efterfølgende, og indtil videre kan de danske fodboldfans altså få lov at se ham på de danske stadions indtil nytår.