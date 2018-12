Brøndbys tyske playmaker, Hany Mukhtar, kan være på vej væk fra Vestegnskubben. Han jagtes af de belgiske topklubber Anderlecht og Standard Liege.

»Anderlecht ser Mukhtar som en potentiel mulighed for at løse den manglende kreativitet, og har ham på deres transfer-ønskeseddel,« skriver Het Laatste Nieuws.

Den store belgiske avis citerer danske kilder for at prisen, som Brøndby IF har sat på Mukhtar, skulle være mindst seks millioner euro. Det svarer til 45 millioner kroner.

Avisen nævner også, at Anderlechts konkurrenter, Standard Liege, har Mukhtar på radaren som en potentiel ny 10’er.

Brøndbys Hany Mukhtar i Superligakampen FC Midtjylland mod Brøndby IF på MCH-Arena i Herning, 29. oktober 2018.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Brøndbys Hany Mukhtar i Superligakampen FC Midtjylland mod Brøndby IF på MCH-Arena i Herning, 29. oktober 2018.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

23-årige Hany Mukhtar, som Brøndby IF købte af Benfica, har i to og en halv sæson været en af klubbens største stjerner, men har i noget tid været klar til nye udfordringer.

Både Mukhtar og Brøndby IF var ifølge B.T.s oplysninger da også klar til at finde en klub til den tyske profil i sommer, men det store salg, som begge parter havde håbet på, udeblev.

Men nu er der altså tegn fra Belgien om, at det måske kan ske i det kommende transfervindue.

Ifølge Het Laatste Nieuws er Mukhtars agent-team helt obs på den belgiske interesse, og Mukhtar skulle angiveligt også være klar til et vinterskifte.