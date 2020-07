Der var mange kendte ansigter på MCH Arena, da FC Midtjylland endelig fik guldmedaljerne for mesterskabet.

Landstræner Kasper Hjulmand, DBU-direktør Peter Møller og det kendte kendispar Kristian Jensen og Pernille Rosendahl var på plads, og så var der klubbens tidligere stjernespiller Pione Sisto, der ikke kan få det til at spille helt i Celta Vigo.

Snakken om en retur til FC Midtjylland er allerede begyndt at løbe, og Sisto kom da også ind til kampen i selskab med FCM-bossen, Claus Steinlein.

Spørger man FCM-anføreren, Erik Sviatchenko, er der ingen tvivl om, at Sisto er velkommen tilbage til heden.

»Lad os endelig få Sisto tilbage, han er en fantastisk spiller, og senest han var her, var han jo magisk,« siger Erik Sviatchenko med et smil og tilføjer:

»Det er jo hypotetisk, men alt, hvad der er her nu, det skal vi holde på, for det er enormt stærkt, og så er det op til dem (ledelsen, red.) med deres kapaciteter.«

Kunne du finde på lige at skrive til Pione Sisto og sige, at der altså er gang i noget her...

»Vil du vinde mesterskaber og spille Champions League? Det er op til ham selv, han er klog og dygtig, og hvis han synes, det er det rigtige, så må vi se. Han er i hvert fald velkommen,« lyder beskeden fra anføreren, der selv er en af dem, der er hot på transfermarkedet.

Sviatchenko blev før kampen kåret til sæsonens spiller i Superligaen, og selv om hans præstationer har kastet masser af interesse af sig, er han også tiltrukket af det, FC Midtjylland står over for i næste sæson.

»Jeg kommer ikke til at træffe nogen beslutning, for jeg har et mål, og det er at spille Champions League med Midtjylland. Det ville være vanvittigt. Jeg ved godt, at chancerne er små, men igen, hvorfor skal man ikke tro på det. Vi skal jo starte et eller andet sted, så jeg håber, at alle har en tro på, at vi kan gøre det sammen. Så må vi se, om det bliver Champions League eller Europa League,« pointerer han og forklarer, at hans tro på det nuværende hold er meget stor.

»Jeg håber og tror på, at det her hold er stærkere end tidligere FC Midtjylland-hold. Jeg synes, at vores spillestil lægger sig mere op ad at kunne spille de kampe (i Europa, red.), hvor vi har været alt for åbne i de andre år. Vi skal tilbage til kampene mod Southampton, hvor vi spillede til ug, og alt gik op i en højere enhed. Jeg håber og tror på, at vi kan komme tilbage til det – krydret med noget højt pres,« siger han og tænker tilbage på et hold, der indeholdt... Pione Sisto.