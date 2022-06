Lyt til artiklen

2021 var på mange måder et historisk år for Brøndby IF.

Klubben erobrede DM-guldet for første gang i 16 år, profilen Jesper Lindstrøm blev solgt for mere end 50 millioner kroner i sidste sommers transfervindue, og i efteråret stod den på Europa League-gruppespil.

Det er alt sammen medvirkende til, at Brøndby IF har erobret førstepladsen på Off The Pitch's liste over europæiske fodboldklubbers økonomiske præstation i 2021.

Off The Pitch, som specialiserer sig i analyser og artikler om fodboldklubbers økonomi og forretning med videre, har lavet en liste, hvor en række økonomiske faktorer vurderes ud fra klubbens regnskabsmæssige afkast og andre finansielle nøgletal.

Her scorer Brøndby altså højest efter jubelåret 2021 med en samlet vægtet score på 33,42. Dermed havner de blå-gule foran Serie A-klubben Brescia (32,00), Malmö FF (31,36), Atalanta (29,05) og Club Brugge (25,68), som er klubberne, der fuldender top-5.

Off The Pitch fremhæver Brøndby IFs guld, Europa League-deltagelse og Lindstrøm-salg som forklaringer på førstepladsen.

Derudover er det bemærkelsesværdigt, mener mediet, at to andre skandinaviske klubber er at finde i top-10 i form af Malmö FF og Bodø/Glimt, som ligesom Brøndby vandt guld og deltog i europæiske gruppespil sidste år.

Sheffield Wednesday er i øvrigt bundskraber på listen efter et 2021, som beskrives som meget hårdt økonomisk for mange klubber, grænsende til det 'katastrofale' som følge af eksempelvis covid-19.