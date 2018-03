For holdene udenfor slutspillet (fra 7 til 14) handler det primært om at undgå at komme i spil til nedrykning. Det er markant bedre at blive nummer 8 eller 9, da man så kommer i pulje med nummer 12 og 13 (Lyngby og Randers) og dermed er man næsten stensikker på at forblive i Superligaen. Bliver man nummer 7, skal man kæmpe med nummer 10 og 11 (Silkeborg og AGF) om at undgå nedrykningsspil.

Af samme grund er det også en fordel at blive nummer 14, da man så kommer i puljen med Silkeborg og AGF og derfor ikke kan møde dem, når det for alvor går løs med de første nedrykningsplayoffkampe efter gruppespillet. Således er man sikker på at skulle møde Lyngby eller Randers i den første af de afgørende nedrykningskampe.

Sådan ser fordelingen af hold ud i slutspillene lige nu: