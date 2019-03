Der er nogle ting, fodboldfans aldrig glemmer.

Blandt andet hvilken klub en modstanders spiller har en fortid i, og det kunne Bashkim Kadrii mærke på Brøndby Stadion.

OB-profilen har som bekendt tidligere spillet hos ærkerivalerne i F.C. København, og det blev Kadrii lige 'kærligt' mindet om fredag aften.

»De kaldte mig 'FC Svin'. De blev også ved, efter jeg scorede,« siger Bashkim Kadrii.

Bashkim Kadrii har en fortid i FCK-trøjen, og det havde de ikke glemt på Sydsiden. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Bashkim Kadrii har en fortid i FCK-trøjen, og det havde de ikke glemt på Sydsiden. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Han satte målet til 2-1 ind og løb med det samme ned mod de inkarnerede fans på Sydsiden og jublede. Det var da heller ikke et helt tilfældigt valg, indrømmer han om jubelscenen foran Brøndbys hjemmepublikum.

»De var lidt efter mig, så jeg blev nødt til at give lidt igen,« siger Bashkim Kadrii med et kækt smil.

Han er tilfreds med sin egen præstation, men han erkender dog også, at der skulle være kommet flere mål fra hans støvler på Brøndby Stadion.

»Jeg synes, det var fint. Jeg skulle score en til. Det var godt, også endelig at få 90 minutter. Det er længe siden,« siger Bashkim Kadrii, der skiftede tilbage til OB i august 2018.

Han kunne dog ikke lade være med at ærgre sig efter kampen. For han ville gerne have haft alle tre point med hjem til Odense efter en kamp, hvor han følte, at holdet spillede rigtig godt. Derfor var det også en lidt blandet følelse, han stod med efter opgøret, hvor det dog alligevel var ærgrelsen, der fyldte mest hos Bashkim Kadrii

»Jeg er skuffet. Det så svært ud inden kampen, men jeg synes, vi kan vinde. De har også en stor chance, men jeg synes, vi spiller rigtig godt i dag. Men vi har et dårligt kvarter, der koster os,« siger Bashkim Kadrii.

Sammen med resten af OB-mandskabet jagter han bronzemedaljerne i denne sæson, og lige nu er der fire point ned til Brøndby på fjerdepladsen. Det er dog ikke de eneste to mandskaber, der jagter tredjepladsen denne sæson, for det samme gør både FC Nordsjælland og Esbjerg, der begge har en kamp i baghånden.

Inden næste skridt i bronzekampen venter, skal OB i kamp allerede onsdag, hvor klubben møder FC Midtjylland i semifinalen i DBU Pokalen.