Superligaen er ikke i gang, men det er til gengæld det politiske spil for at få det til at ske hurtigst muligt.

De seneste tre uger har arbejdet for at få Superligaen i gang igen været en del af den politiske agenda. Fredag kulminerede det så foreløbig med et møde mellem blandt andre kulturminister Joy Mogensen og Divisionsforeningen.

Det var ifølge B.T.s oplysninger det tredje møde på en uge med Superligaens genstart for øje. Tirsdag var det med embedsmændene. Det vurderer B.T.s kilder som et godt tegn på, at regeringen har fokus på Superligaen.

Efter mødet fredag var der en god politisk fornemmelse i forhold til at få Superligaen i gang, men stadig ikke bedre end, at frygten er der for, at tre ugers hårdt lobbyarbejde går spildt, hvis der offentligt trykkes for hårdt på for en genstart.

På fredagens møde præsenterede Divisionsforeningen blandt andet de nye corona-protokoller. De indebærer blandt andet test af spillere to gange om ugen, og protokollerne blev angiveligt modtaget godt.

Det er positivt nyt for Superligaen, men mødet med kulturministeren var kun åbningen af den forreste dør ind til det hellige rum. Det er nemlig ikke Joy Mogensen, der af B.T.s kilder betragtes som den vigtigste person at få med på idéen, men derimod finansminister Nicolai Wammen. Og han skulle angiveligt være både lydhør og åben for idéen om en snarlig genstart af Superligaen.

Indstillingen fra kulturministeren om Superligaen lægges nemlig over til regeringen og Arbejdstilsynet, som kigger på og vurderer smitterisikoen ved alle de forslag, som de forskellige ministre og ministerier har fremsendt om, hvad der kan genåbnes hvordan.

Det er her, der findes frem til næste fase i genåbningen af Danmark, og det er den ‘shortlist’ - for at bruge et fodboldudtryk, som Superligaen kæmper for at blive en del af.

Det er nemlig denne, som regeringen præsenterer for partilederne, som i sidste ende skal forhandle sig frem til en endelig plan for fase to i genåbningen af Danmark. Er Superligaen på denne liste, er den i spil til at blive en del af genåbningen.

Og derfor er det vigtigt for en eventuel genstart, at de politiske partier prioriterer Superligaen.

B.T. har på mail spurgt de politiske partier om deres holdning til en genåbning af Superligaen. Det blev indtil videre til svar fra Venstre og Konservative.

»Superligaen er noget af det, der bliver drøftet blandt partierne i det, vi kalder sektorpartnerskabsaftaler, hvor hvert område i øjeblikket laver planer for, hvad der kan åbnes op - igen hvilende på sundhedsfaglige vurderinger,« skriver idrætsordfører i Venstre, Stén Knuth, og forklarer sine prioriteringer.

»Virksomheder og liberale erhverv står først. Det er forudsætningen for, at vi har råd til velfærd. Og så vil jeg kæmpe for, at sporten og idrætten kommer som noget af det næste. Men det skal hvile på Sundhedsstyrelsens vurderinger og politiske forhandlinger blandt partilederne.«

Der er altså med andre ord Superliga på den politiske debat, og hos Konservative fylder dansk fodbold også noget, når der skal forhandles genåbning.

»Superligaen skal åbnes, når det er sundhedsmæssig forsvarligt. Superligaen står højt på vores liste,« skriver Orla Østerby, der er idrætsordfører hos Konservative.

Det forventes, at der i den kommende uge vil komme en udmelding om, hvorvidt Divisionsforeningens ønske om at genopstarte Superligaen 29. maj også vil kunne lade sig gøre i praksis.

Den 10. maj begynder fase to i genåbningen af Danmark, har statsminister Mette Frederiksen allerede proklameret.