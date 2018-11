Alt er, som det plejer at være i Brøndby og København.

FCK er tilbage ved normalen efter en helt usædvanlig ringe sæson i fjor. For første gang siden år 2000 endte FCK uden medaljer om halsen efter sidste spillerunde.

Det er der blevet taget hånd om, der er sket store og markante udskiftninger i truppen, som allerede nu er uhyre stærk .

Den nye stamme er respektindgydende med Bjelland, Zeca, Fischer og Dame N’Doye, som alle holder højt international niveau, og når sidespillerne Boilesen, Ankersen og Skov alle samtidig har dansk landsholdsniveau, så er der selvsagt tale om et storhold.

F.C. København ligger på en delt førsteplads i Superligaen lige nu. Foto: Liselotte Sabroe

Lige som vi kender FCK.

Der har været mere eller mindre naturlige udfald her og der. Typisk i sæsoner efter store salg af de mest markante spillere og så i perioderne med fejlanbragte trænere, men når de har præsteret dårligst, har de alligevel hvert eneste år været i top tre.

FCKs pointsnit har siden 2005 ligget på godt og vel to. Ligesom de gør i øjeblikket.

Det kaster normalvis en guldmedalje af sig. Og det kunne det også meget vel gøre i år. Hvis det da ikke lige var for FCM, der jo har meldt sig som en seriøs kandidat til guldet de seneste fem år.

F.C. Københavns træner Ståle Solbakken Foto: Frank Cilius

Det er det nye.

For ligesom i fjor, hvor FCK havde et af deres sporadiske udfald, har Brøndby altså ikke en eneste gang magtet at slå til og tage sig af guldet.

Siden Brøndby senest blev mestre i 2005, har FCK vundet guld otte gange.

Indtil Troels Bech kom til og ansatte Alexander Zorniger for to en halv sæsoner siden, havde Brøndby kun været i medaljerækken fem gange; fire bronzemedaljer og en sølv. De har fra guldsæsonen til Zornigers ankomst fået ca. 1,5 point i snit pr. kamp, som altså de fleste år end ikke har bragt dem i top tre.

Brøndbys cheftræner Alexander Zorniger. Foto: Henning Bagger

Lige nu er Brøndby således nærmest tilbage ved normen fra tiden før Zorniger.

Det unormale er de seneste to sæsoners usædvanlige sølvmedaljer og en pokaltitel.

Troels Bechs satsning på Zorniger og hans ufravigelige Red Bull-koncept har med andre ord båret frugt.

Træneren og holdet har ikke alene leveret varen resultatmæssigt - som jo meget beskedent er at ende i top tre hvert år. Spillet har været effektivt og underholdende, fremadrettet og målsøgende krydret med individuelle stjernespillere, der har kunnet vinde kampe på egen hånd, når det har været påkrævet.

Sidste år tabte Brøndby som bekendt guldet på gulvet i sidste øjeblik, og den ultimative succes glippede. Imponerende 81 point spillede holdet sig til. Og kun fordi FCM var endnu stærkere, rakte det lige akkurat ikke til mere end sølv.

Således er der tale om et udfald og en nedtur, men kun på den korte bane i Bech/Zorniger-æraen. Og udfaldet er ikke større end, at nedturen kan genoprettes til det normale i nyere tid, hvor status hedder medaljer – og dermed nok en sæson ”inden for skiven”.

Årsagen til udfaldet er i virkeligheden heller ikke så ubegribeligt, for den kan i hvert fald delvis forklares med naturlige konsekvenser af salg af de bedste spillere i de seneste par sæsoner.

Teemu Pukki, Christian Nørgaard og ikke mindst Frederik Rønnow.

Christian Nørgaard (th.) blev solgt i sidste transfervindue, og det kan mærkes. Foto: Mads Claus Rasmussen

Pukki savnes måske mindst, fordi Wilzcek har fortsat sin flotte målstime ind i denne sæson. Værre er konsekvensen af salget af Nørgaard. Pasningsspillet er ikke nær så sikkert, antallet af boldtab, når spillerne er på vej frem ad banen, er større og stabiliteten bag boldholder ringere.

Det er farligt mod hold, der er gode til at udnytte sine kontramuligheder. Især på hjemmebane, hvor kravene til at score mål er størst.

Og netop i denne sammenhæng er savnet af Rønnow ekstremt. I de to foregående sæsoner var det et særdeles brugbart våben mod Brøndby, men Brøndby er langt mere sårbare overfor dette våben i år end i de to foregående sæsoner, netop fordi man ikke længere har en målmand, der hiver matchvinder-aktioner frem i næsten hver kamp, ligesom Rønnow gjorde.

Det er den primære grund til, at Brøndby bløder i øjeblikket.

Brøndby har kæmpet en del denne sæson. Foto: Liselotte Sabroe

Når Brøndby lider, er det også, fordi man lige havde glemt, at det normale i nyere historisk Brøndby-tid er, at holdet ikke nødvendigvis er en del af top tre i Superligaen.

Statistikken vidner om, at det siden 2005 kun sker ca. hvert andet år.

Alt er i virkeligheden, som det plejer at være i København.

I dag er der så igen et af de herlige ny-klassiske derbyer mellem landets to største og mest spændende klubber.

Opgøret er altid farverigt og ved siden af kampen i sig selv om placering og point, er der også prestige i spil for alle pengene. Sidste år var Brøndby bedst både internt og i ligaen.

Sådan har det ikke været i år.

De har en chance for at rette op på skaderne i dag. En god chance endda mod et FCK-hold, der har travlt for tiden.

Den skal de gribe!

En sejr i dag vil betyde meget for selvforståelsen og selvrespekten. De vil få lidt fred og lidt mere tid til at finde tilbage til deres nye selv, og med de tre medfølgende point vil der faktisk heller ikke være langt tilbage til top tre, hvor Brøndby har befundet sig de seneste par sæsoner, og hvor man til alle tider bør befinde sig i Brøndby uanset de historiske kendsgerninger.