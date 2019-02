'For holdene, der kun har for øje at undgå nedrykning, var transfertiden en gylden mulighed for at lave afgørende handler.

Derfor overrasker det mig også, at Hobros eneste markering hen over vinteren har været at afvise tilbud på Vito Mistrati. Det var naturligvis rigtigt at afvise SønderjyskE, og selvfølgelig sætter Hobro sin lid til, at en frisk Pål Kirkevold kan redde kastanjerne ud af skærsilden i Hobro, men det er farligt som absolut bundhold at acceptere status quo og sårbart at have alle æg i en kurv.

Især når Vejle Boldklub, der er nærmeste konkurrent, har fundet midler til markante forstærkninger. Malte Amundsen er hentet i Rosenborg, Jonas Hebo i Lyngby og frem for alt kan Kjartan Finnbogason blive Vejles redning.

Hvorfor skulle Vejle ikke kunne spille sig til lige så mange store chancer i foråret, som de kunne i efteråret, og hvorfor skulle Finnbogason ikke være lige så god for Vejle, som han var for Horsens indtil for et halvt år siden.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Jeg ved alt om, at det er svært at handle godt ind med små budgetter, som jeg forestiller mig er tilfældet i både Vendsyssel og Hobro, men jeg ved også alt for godt, hvor farligt det også er at håbe, at det nok skal gå.

I AGF har de taget konsekvensen af et hostende og haltende efterår. De har handlet, og de har handlet rigtigt, synes jeg.

Det var hen over efteråret tydeligt, at de skulle bruge en ny målmand, en stærkere stopper, en mere stabil højre back og en målscorende angriber.

Og det er lige præcis, hvad sportschef 'PC' har fundet til David Nielsen, som bør være en glad mand.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Frederik Tingager og Alexander Munksgaard er super gode køb. Kamil Grabara fra Liverpool kender jeg ikke, men jeg er sikker på, at han er bedre end dem, AGF har haft som sidste skanse i efteråret.

Patrick Mortensen har været god på et middelmådigt hold i Norge, men tendensen de senere år har været, at de gode i Danmark bliver de bedste i Norge, mens de bedste i Norge ikke altid er gode nok i Danmark.

Det bliver spændende at se, om denne læresætning hører en svunden tid til i AGF, der efter disse handler med sikkerhed ikke kommer i nedrykningsfare.

Nu ser jeg AGF som farlige outsidere til top-seks, ikke mindst i lyset af, at holdene, som AGF nu igen skal kæmpe med om top-seks-placeringerne, har været påfaldende tilbageholdende i denne transferperiode.

Chehtræner i Silkeborg IF Peter Sørensen byline til sporten OL. Til BT Foto: Bo Amstrup Vis mere Chehtræner i Silkeborg IF Peter Sørensen byline til sporten OL. Til BT Foto: Bo Amstrup

SønderjyskE og FCN er nogenlunde tilfredse med deres nuværende placering, og det er Esbjerg, AaB, OB og Randers også.

Men tilfredshed med tingenes tilstand må ikke føre til stilstand, for så er der en udtalt risiko for, at man bliver overhalet af den ambitiøse, flittige og dygtige.

Når det er sagt, så er der jo ingen sportschefer, der ikke har lyst til at forstærke deres hold, men alle har et budget, som er stramt, så økonomisk ansvarlighed er altid en del af forklaringen på lav aktivitet. Og det må man naturligvis respektere.

En anden, mere lommefilosofisk forklaring på tilbageholdenheden i mange af de danske superligaklubber kunne være den, at turneringsstrukturen ændres næste år.

Det betyder tre nedrykkere, og skulle uheldet være ude, er det godt at være beredt og polstret, så man kan forhindre det værst tænkelige i en eventuel krisesituation samme tid næste år, hvor ligaen skæres ned til 12 hold.'