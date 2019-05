FC København er fortjente danske mestre. Man skal sympatisere stærkt med et andet hold i Superligaen for at påstå det modsatte.

Inden mesterskabsspillet begyndte, lignede FC Midtjylland en reel trussel mod en københavnsk guldtriumf, men Ståle Solbakkens mandskab har været suveræne i forårs-slutspurten, og det har ganske enkelt været urørligt.

Tillykke til FCK med mesterskabet 2018/19. Det er et ekstraordinært vigtigt et af slagsen.

Presset er naturligvis altid stort på FCK, men jeg vil alligevel vove den påstand, at det i denne sæson har været noget helt særligt.

FC København kunne som klub ikke have levet med misse guldet to sæsoner i træk, og hvis FC Midtjylland igen havde hentet titlen til Herning, havde selvopfattelsen i FCK lidt et markant knæk.

Nu er københavnerne spillet tilbage på sporet, og FCM, og Brøndby, er igen skubbet ned i hierarkiet i dansk fodbold.

Der er masser af store profiler at pege på hos de nykårede danske mestre. Robert Skov og Dame N’Doye står uden tvivl som to af de meste markante. Andreas Bjelland og Viktor Fischer giver også sig selv, men ellers vil jeg pege på en mand som Rasmus Falk, der har indtaget den centrale midtbane med format, og den ydmyge fynbo har leveret masser af kampafgørende aktioner i denne sæson.

Ros til Ståle Solbakken for at få spillet Falk fast ind som makker til Carlos Zeca. Det vidner om mod og visioner for spillet og udviklingen af FC København at placere Rasmus Falk derinde. Det begyndte i sidste sæson, i denne er Falk toppet.

Det er Solbakkens ottende FCK-mesterskab, men han er ikke gået i stå. Han har fået lagt på rent offensivt, og det har været usædvanligt underholdende at kigge med i denne sæson. Sådan har det ikke altid været.

Er det så det bedste FC København-mandskab, vi nogensinde har set? Nej. Efter min mening spiller det sig kun ind som det tredjebedste i klubbens historie.

Godt nok overgik københavnerne søndag pointmæssigt sin egen præstation fra 2010/11-sæsonen, da det ovenpå 3-2 sejren over Brøndby nåede op på 82 point i 33 kampe og dermed strøg forbi den tidligere rekord, der lød på 81 point for samme antal spillede kampe. Men der skal mere til end tal og simpel matematik.

2010/11-holdet nåede videre fra Champions League-gruppespillet og blev først stoppet i 1/8-finalen af Chelsea. Og 2016/17-mandskabet spillede sig via en tredjeplads i Champions League-gruppespillet videre til 1/8-finalen i Europa League.

De to nævnte hold står stærkere historisk end FC København anno 2019.

Det vidner om, at det er gennem præstationerne udenfor de danske grænser, FCK skaber de tydeligste minder og bedrifter. Samme opfattelse har klubben da også selv, og danske mesterskaber er at regne som levebrødet, mens det er ude i Europa, klubben skal peake.

Intet tyder dog på, at der ikke kan skabes flere store præstationer i europæisk fodbold i den nærmeste fremtid. Der er voldsomt meget potentiale i den nuværende trup, og Ståle Solbakken må gå sommeren trygt i møde.

Ja, Robert Skov kan ryge, hvis der kommer et massivt købstilbud, og det er bestemt ikke urealistisk. Viktor Fischer kommer også tættere og tættere på at blive salgsmoden, men ellers ligner det, at FCK kan holde på resten af gruppen af større profiler.

Peter Ankersen og Stephan Andersen skal givetvis videre, men dem har Solbakken allerede sikret sig fuldgode erstatninger for.

Nu kan han i stedet bruge de kommende måneder på at skaffe de få udvalgte spillere, der skal rykke holdet det næste stykke.

Nordmanden har altid haft en pæn pengekasse at gå i markedet med, men den har været presset af ejere, der ikke mente, penge til transfers var afgørende for succes i Superligaen og senere Europa. Den opfattelse kunne ikke være mere forkert.

Og dermed kommer vi til en af de vigtigste udviklinger for FC København i denne sæson.

Ejerkredsen bag klubben har fået en mere kyndig fodboldmand ind i form af Lars Seier Christensen. Han blev ny storinvestor for få måneder siden, og straks markerede han villighed til at smide endnu flere penge i selskabet, ligesom han lod Ståle Solbakken vide, at hvis han finder en spiller eller to, der kan løfte FCK, så er Seier klar med transferkroner.

Det er et vigtigt signal.

Senere på sommeren bliver William Kvist samtidig ny mand i bestyrelsen i selskabet bag FCK, og dermed sikrer klubben sig, at der sidder en endnu mere fodboldfaglig person end dem, der allerede har en plads der.

De to nye tilføjelser, kombineret med den eksisterende sunde tilstand i FCK-truppen, betyder, at FC København går en særdeles lys fremtid i møde, og klubben bliver en mundfuld for FC Midtjylland og Brøndby at udfordre.