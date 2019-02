Efter 94 Superliga-kampe som cheftræner for Brøndby IF er det slut for Alexander Zorniger. Tyskeren er fyret og fortid. Sendt til tælling efter en mildest talt elendig begyndelse på foråret.

Først en katastrofal åbning mod FC Nordsjælland og senest en ny skandaløs omgang i Esbjerg. De to kampe føjede blot til Jan Bech Andersens nagende tvivl på Zorniger, og han kunne ikke længere leve med at se holdet være i frit fald.

Ret beset burde Jan Bech Andersen have handlet tidligere og takket Alexander Zorniger for indsatsen, da vinterpausen kom. Men rigmanden håbede til det sidste, at Zorniger kunne genoprette balancen i Brøndby.

Tyskerens indsats for klubben købte ham en ekstra chance. Den havde han gjort sig fortjent til, lød analysen. Zorniger fik den, selv om den blev kortvarig.

Mange har haft det svært under Alexander Zornigers ledelse, der baserede sig på ledelse gennem frygt Søren Klæstrup

Internt har Alexander Zorniger haft et hav af kampe i sin Brøndby-tid. Han har udfordret alt og alle. Det accepterede Jan Bech Andersen med en type som Alexander Zorniger, for det var både sundt og nødvendigt. Men der var selvfølgelig en grænse.

I sidste sæson kom tyskeren for alvor på kant med sin trup. Omklædningsrummet begyndte i flere grupperinger at vende sig mod Zorniger, og mange har haft det svært under Alexander Zornigers ledelse, der baserede sig på ledelse gennem frygt.

I gode tider fungerede hans kontante ledelsesstil, det har vi alle set. Men når problemerne kom, skulle der ikke meget til, før spillergruppen mistede tilliden, og holdets indsats dette forår tydede også på en trup, der var ude af balance.

Alexander Zorniger kom også alvorligt galt afsted, da han revsede Brøndbys talentarbejde i efteråret.

Tyskerens udtalelser om Masterclass var i sig selv ikke forkerte, de viste bare totalt mangel på respekt og forståelse for det fundament, Brøndby gerne vil bygge deres klub på.

Det grænsede til illoyalt at udtale sig sådan om kollegaers arbejde, og det var unødvendigt.

Mandag mødte Alexander Zorniger personligt op på det store pressemøde og takkede alle i og omkring klubben for sin tid i Danmark. Respekt for det. Ingen Jan Bech Andersen, bare sportsdirektør Ebbe Sand, der var sendt i byen for at gøre sit arbejde.

Nu skal Brøndby som klub selv igennem et kæmpe arbejde, hvis klubben ikke skal falde sammen. Og planen må gå i retning af øget fokus på talentarbejdet. Det kan ikke være anderledes.

Fremtidens Brøndby-træner skal brænde for dette talentarbejde, mens han leverer resultater, der sender klubben op i toppen af Superligaen. Det er en vanskelig opgave, men det kan lade sig gøre, og det må blive planen herfra.

Klubben kommer aldrig til at kunne konkurrere med FC København rent økonomisk, og den skal simpelthen finde andre veje til succes. Ellers kan Jan Bech Andersen for evigt blive ved med at kaste sine penge ned i det dybe Brøndby-hul.

Lige nu går de hede drømme på Kasper Hjulmand, men FCN-træneren har umiddelbart andre prioriteter. Under alle omstændigheder bør Brøndby finde personen, der kan kombinere et fokus på egne talenter med behovet at levere uge efter uge.

Og så skal den nye cheftræner levere underholdende, offensiv og aggressiv fodbold, der bygger ovenpå det store arbejde, Alexander Zorniger har bragt med sig. Det bliver en vanskelig opgave, og Brøndbys fremtid er under voldsomt pres.