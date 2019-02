Prangende kan man ikke kalde Brøndbys 2-1 sejr over Randers FC, men hjemmeholdet fik deres for dem så afgørende tre point. Og vigtigst af alt virkede spillerne lettede og opløftede.

Nu må vi se, i hvor lang tid Retov kan ride videre på denne begejstring, inden spillet også skal rulle ordentligt og solidt. Der er plads til forbedring.

I Aarhus imponerede FC Midtjylland ved at fighte sig til sejren, selvom de længe var to mand mindre på banen i kampens afslutning. Midtjyderne ser stærke ud.

Det samme gjorde Hobro, der også fyrede deres træner i den forgangne uge. Det eneste rigtige, spørgsmålet er bare, om ændringen er kommet for sent. Som altid bliver denne klumme om landets bedste række brugt til at analysere og opsummere det vigtigste fra weekenden, der gik.

Søren Klæstrup kommenterer blandt andet på Martin Retovs debut som Brøndby-træner. Foto: Nils Meilvang Vis mere Søren Klæstrup kommenterer blandt andet på Martin Retovs debut som Brøndby-træner. Foto: Nils Meilvang

Og her er tre ting, vi lærte fra 23. runde.

1. Retov med tillid og selvtillid

Vi sad alle og kiggede efter det tydelige spillemæssige aftryk fra Martin Retovs side, efter han har overtaget cheftrænerposten fra Alexander Zorniger. Og der var ændringer at spore.

Brøndbys udskældte bagkæde blev ikke som tidligere skubbet markant højt op i banen i et pres. Sikkert fordi Retov ikke ville have de store stoppere ud i direkte løbedueller, for det har vist sig, at de på den måde oftest bliver for svage, når Brøndby får omstillinger imod sig. I det hele taget var det normale massive pres lidt aftagende, og jeg oplevede et Brøndbyhold mere afventende end tidligere.

Respekt for den direkte facon, når han udtaler, at han jagter jobbet på permanent basis. Selvfølgelig skal det være Retovs mål, og det er befriende at høre ham være så ærlig. Søren Klæstrup

Flere gange undervejs kunne man også tydeligt høre Retov fra sidelinjen råbe “easy!, easy!”. Det handler om, at fjerne det stressede element i Brøndbys spil, når holdet er på bolden. Den skal sættes på spil, og de skal altid søge den hurtige, direkte aflevering i dybden, men når den viser sig ikke at være mulig, skal Brøndby blive bedre til at hvile med bolden. Og her må vi sige, der er plads til forbedring.

Men meget kan hjælpes på vej ved at spille med Hany Mukhtar længere tilbage på banen, som Retov havde valgt til kampen mod Randers FC. Et fint træk, for det gør Mukhtar mere involveret, og tyskeren kan med sin gode boldomgang skabe den ro i Brøndbys opbyggende spil, som Retov søger.

Det var interessant at følge Martin Retov på sidelinjen under kampen. Hvis man da overhovedet skulle være i tvivl om, hvor meget det her betyder for den midlertidige Brøndby-cheftræner, kunne man bare følge ham et par minutter. Masser af indlevelse, nervøsitet og jubel.

Jeg synes overordnet set, at Martin Retov er kommet stærkt igennem sin første tid som cheftræner. Det har ikke været nemt, men han har ramt balancen mellem at være loyal overfor Zorniger, mens han tydeligt har markeret en ny stil og en tro på egne evner. Ja, Retov får nok ikke en fast cheftrænerpost i Brøndby i denne omgang, men respekt for den direkte facon, når han udtaler, at han jagter jobbet på permanent basis. Selvfølgelig skal det være Retovs mål, og det er befriende at høre ham være så ærlig.

Brøndbys cheftræner Martin Retov under superligakampen mellem Brøndby-Randers FC på Brøndby Stadion søndag den 24 februar 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndbys cheftræner Martin Retov under superligakampen mellem Brøndby-Randers FC på Brøndby Stadion søndag den 24 februar 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Skal det job overhovedet blive bare en lille mulighed, skal han dog vise, han kan rykke Brøndby rent spillemæssigt på kort tid. Udtrykket for Randers-kampen er ikke nok.

2. FC Midtjylland viste mesterskabsklasse

Selvom FCM fik smidt to mand ud og måtte krige tre point hjem mod AGF på uskøn facon, så er det for mig netop sådan en præstation, der er med til at understrege, at midtjyderne igen kommer til at være med i guldduellen hele vejen til mål.

Forårssæsonen har ikke just i udpræget grad være fyldt med sprudlende FCM-spil, men det behøver det heller ikke at være, når de under de mest vanskelig omstændigheder kan blive ved med at hente tre point. Det ser pokkers solidt ud.

FC Midtjylland og træner Kenneth Andersen indtager i øjeblikket en andenplads i Superligaen.. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere FC Midtjylland og træner Kenneth Andersen indtager i øjeblikket en andenplads i Superligaen.. Foto: Mikkel Berg Pedersen

FC Midtjylland gerne gør sig gerne til i kampen om opmærksomhed, men det er alligevel bare andre klubber, der som regel render med det store fokus. Sådan var det også i sidste sæson, hvor FCM konstant lå med i guldkampen, men først til sidst for alvor overtog momentum. Det samme kan meget vel ske i denne sæson.

Alle taler om Robert Skov og FC København. Nej, hvor det kører. Fint for FCM, der bare igen og igen triller tre point hjem.

Ja, FC Midtjylland har gode offensive spillere og en mand på to meter helt i front, der ser skarp ud, men det er de tre mænd i bagkæden, der er fundamentet under FCM.

Kian Hansen, Erik Sviatchenko og Alexander Scholz udgør Danmarks bedste bagkæde. Jeg ser ikke den kvalitet andre steder i Superligaen, heller ikke i FC København lige nu.

FC Midtjylland vandt søndag 2-1 ude over AGF. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere FC Midtjylland vandt søndag 2-1 ude over AGF. Foto: Mikkel Berg Pedersen

3. For sent Peter Sørensen kom til

Hvis jeg skulle vælge en træner fra det danske fodboldmiljø, jeg helst ville drikke en øl med, er Allan Kuhn et godt bud. Han er et rart, sympatisk og ordentligt menneske. Det er han nok ligeglad med og kan ikke bruge til så meget efter sin fyring i Hobro, men jeg tror, mange har det på samme måde som mig og helt reelt ønsker succes for Kuhn. Den kom aldrig i Hobro.

Vi så aldrig tegningen til, Allan Kuhn og Hobro skulle lette for alvor, og sandheden er vel, at fyresedlen kan være kommet for sent. Ledelsen har jo sagtens kunnet se, at der var store problemer, og at deres ønske om en ændret tilgang til spillestil ikke ville fungere.

Samme ledelse burde have været pinligt bevidste om, at den med Allan Kuhn som cheftræner fik at andet udtryk, end det Hobro ellers som udgangspunkt har været kendt for. Allan Kuhns stil var jo ikke ny for dem. De kendte den, da han blev ansat.

Peter Sørensen fik en sejr i sin første kamp som cheftræner for Hobro IK i Superligakampen mellem Hobro IK og Esbjerg fB på DS Arena i Hobro, søndag den 24. februar 2019.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup Vis mere Peter Sørensen fik en sejr i sin første kamp som cheftræner for Hobro IK i Superligakampen mellem Hobro IK og Esbjerg fB på DS Arena i Hobro, søndag den 24. februar 2019.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup

Nu er ledelsen gået tilbage til en mere velkendt model, hvor holdets udgangspunkt altid bygges op omkring en stærk defensiv, hvor man forsøger at give få indrømmelser. Alle kender deres opgaver, og organisationen er stramt sat op. Det bringer Peter Sørensen med sig, det ved vi og Hobro-ledelsen.

Mod Esbjerg var Peter Sørensen klar med to deciderede angribere i Julian Kristoffersen og Pål Alexander Kirkevold. Begge fik scoret, mest vigtigt var det at sidstnævnte kom på måltavlen.

Hvis Hobro skal drømme om at redde sig i denne sæson, skal Kirkevold simpelthen i gang. Holdet scorer simpelthen for få mål og har lukket alt for mange ind. Det er jo en dårlig kombination.

Men Peter Sørensen skal nok få kittet en stærk defensiv sammen, så er det op til Kirkevold at levere scoringerne i front.